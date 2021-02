Nel Lazio sono stati diagnosticati martedì 9 febbraio 2021, 847 nuovi casi di coronavirus, 65 in più rispetto a ieri (erano 782). Nelle ultime 24 ore sono morte 33 persone, una in più rispetto a ieri (erano 32). I guariti sono 3318. Sono stati elaborati oltre 10mila tamponi molecolari e 19mila antigenici per un totale di oltre 29mila test. Il rapporto tra casi positivi e tamponi effettuati è al 8 per cento, 3 per cento se consideriamo anche gli antigenici. A Roma città sono stati diagnosticati 511 casi, mentre nelle province 142 contagi e sette decessi.

I ricoveri in ospedale e le terapie intensive per Covid nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 47046. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 2257, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 268. In isolamento domiciliare ci sono 44521 persone. In totale sono morte 5324 persone e ne sono guarite 161679. Il totale dei casi esaminati è di 214049.

I contagi di oggi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 228 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono quattordici i ricoveri. Si registrano quattro decessi con patologie;

Asl Roma 2: sono 180 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Settantacinque i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi con patologie;

Asl Roma 3: sono 103 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono sei i ricoveri. Si registrano tre decessi con patologie;

Asl Roma 4: sono 19 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie;

Asl Roma 5: sono 94 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi con patologie;

Asl Roma 6: sono 81 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie;

Asl di Latina: sono 38 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 57 anni con patologie;

Asl di Frosinone: si registrano 79 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 65, 73 e 84 anni con patologie;

Asl di Viterbo: si registrano 9 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 75, 79 e 93 anni con patologie;

Asl di Rieti: si registrano 16 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Bollettino Spallanzani 9 febbraio 2021

Sono ricoverati presso l'Istituto Spallanzani di Roma 129 pazienti positivi al coronavirus. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 28, mentre quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture sono 1951. Così si legge sul bollettino odierno dell'ospedale romano.