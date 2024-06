video suggerito

Bolide avvistato in tutta Italia: "Ha illuminato il cielo, è stato stupendo" Un avvistamento raro quello che in moltissimi hanno segnalato sui social, stasera 4 giugno, intorno alle 21.30. Segnalazioni da Milano ad Avellino passando per Frosinone e Perugia. A confermare che si tratta di un bolide è anche l'Inaf.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Intorno alle 21.30 di questa sera, mercoledì 4 giugno, una luce molto forte di colore giallo-verde brillante ha solcato i cieli dell'Italia. Come già accaduto in passato, l'apparizione ha catturato l’attenzione di numerose persone: le segnalazioni sono arrivate soprattutto dal Centro Italia, ma c'è chi su Facebook assicura di averlo visto anche a Milano, così come ad Avellino, oltre che a Pescara e Perugia.

"Vista dalla provincia di Ferrara in direzione sud/sud-est, scia gialla e piuttosto bassa sull'orizzonte. C'era ancora molta luce per cui la scia era ben definita" scrive un un utente. "Non ci potevo credere. È stato stupendo ragazzi!! Visto da Anagni (FR)" commenta un'altra persona sui social.

Diversi testimoni hanno riferito di aver visto una palla di luce gialla (c'è anche chi scrive di aver visto la luce di colore verdastra) cadere dal cielo. "Era luminosissima, vista dalla Toscana", scrive un altro.

Che cos'è un bolide

Niente paura comunque. Si tratta di un cosiddetto bolide, cioè blocchi di materiale roccioso o ferroso (una meteora più luminosa) di un oggetto di origine antropica o blocchi di materiale roccioso. Simile ad una meteora, ma più luminoso, entrando nell’atmosfera terrestre, tende a bruciare a causa dell’elevatissimo calore generato dall’attrito dell’aria.

Il colore è dato dalla composizione chimica (se fosse confermato verde quello di oggi avrebbe una prevalenza di magnesio).

A confermarlo è anche l'Inaf: "Il bolide è confermato da alcune camere del progetto Prisma dell'Inaf, che ora è al lavoro per calcolare la traiettoria", scrive l'ente.

Quello di stasera ha illuminato i cieli, stando alle testimonianze di diverse persone, per circa 3/4 secondi. Poi si è disintegrato completamente entrando a contatto con l’atmosfera.