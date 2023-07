Boccone di traverso al pranzo di nozze, madre dello sposo muore soffocata davanti ai parenti Il dramma si è consumato sabato in un locale in provincia di Pescara dove familiari e amici si erano radunati per il banchetto di nozze. Tutto si è svolto in pochi minuti e, nonostante i soccorsi, purtroppo per la pensionata non c’è stato nulla da fare.

A cura di Antonio Palma

Una giornata di gioia e allegria tra parenti e amici, come può essere un banchetto di nozze, in pochi attimi si è trasformata in tragedia nelle scorse ore in Abruzzo. Mentre tutti mangiavano, infatti, nel ristorante scelto dagli sposi per ritrovarsi dopo la cerimonia si è consumata una tragedia terribile. Alla madre dello sposo è andato un boccone di traverso che ha finito per soffocarla davanti agli occhi impotenti dei presenti.

Il dramma si è consumato ieri, sabato 1 luglio, in un locale in provincia di Pescara, a Serramonacesca, dove tutti si erano radunati per pranzo. Secondo quanto ricostruito, la donna, una anziana signora di 85 anni, ha iniziato ad avere problemi respiratori mentre mangiava. I presenti che erano al tavolo con lei, tra cui figli e nipoti, hanno subito capito che si trattava di un boccone andato di traverso, pare un pezzo di prosciutto, e hanno lanciato l’allarme.

Tutto si è svolto in pochi minuti e, nonostante i soccorsi, purtroppo per la pensionata non c’è stato nulla da fare. I familiari hanno subito chiamato il 118 per chiedere l’invio di un’ambulanza sul posto mentre qualcuno dei presenti ha provato anche la manovra di Heimlich per liberare le vie aeree della donna. Ogni sforzo però si è rivelato vano e i sanitari accorsi sul posto hanno solo potuto constatare il decesso della signora per soffocamento tra lo strazio dei parenti.

Vista la dinamica dei fatti, dell'accaduto sono state informate anche le forze dell'ordine ma sulla natura accidentale della trgedia non vi è nessun dubbio e sul caso non è stato aperto nessun fascicolo di indagine né disposti ulteriori accertamenti sul corpo della vittima. La salma infatti è stata già riconsegnata ai familiari per i funerali che si terranno a inizio settimana a Cugnoli, cittadina della Val Pescara dove aveva residenza la pensionata.