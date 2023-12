Boato nei cieli di Venezia: in tilt i centralini dei vigili del fuoco. Polizia: “È un bang supersonico” Il botto ha fatto tremare i vetri di tutta la città lagunare e di molte zone della terraferma. Sui social si è scatena la ricerca di notizie, poi è arrivata la conferma della Centrale operativa della Polizia locale di Venezia.

A cura di Biagio Chiariello

Un forte boato è stato avvertito nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 dicembre, nei cieli tra Mestre e Venezia. Come un’enorme esplosione, è rimbombata intorno alle 15.45 squarciando il tran-tran pomeridiano di tutta la zona: il fragore ha fatto tremare i vetri di molte palazzine.

Sono state diverse le telefonate alle forze dell'ordine da parte dei residenti spaventati. Diverse le segnalazioni ai vigili del fuoco e i commenti dei residenti su Facebook. "L'ho sentito Chirignago". E ancora: "Avvertito anche a Fossò". E tra gli utenti c'è chi si è davvero impauriti: "Sembrava un'esplosione". Fortunatamente si è potuto subito escludere una vera e propria deflagrazione o disastri di altro tipo.

Stamattina lo stesso boato era stato avvertito nei cieli di Chioggia, da Sottomarina a Cavarzere. Anche in quel caso sui blog, dopo la preoccupazione iniziale, diversi residenti hanno commentato: "È stato un F16".

Il boato è stato in effetti provocato da un cosiddetto “boom sonico”. Quell'"esplosione" non era altro che il suono prodotto da un jet militare a forte velocità e a bassa quota che “sfonda” il muro del suono. Addirittura, in certe aree i boati percepiti sono sembrati due in sequenza ravvicinata. Questo dipenderebbe dalla eco della primo rumore che cavalca la direzione del vento falsandone la percezione.

Dopo le verifiche del caso, infatti, pompieri e forze dell'ordine non hanno riscontrato emergenze in zona. Quindi è arrivata la conferma della Centrale operativa della Polizia locale di Venezia: la causa è da ricondursi a un'attività di esercitazione sopra i cieli delle province di Venezia, in particolare al passaggio di un velivolo militare che ha provocato il cosiddetto bang supersonico.