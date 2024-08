Blitz di attiviste per diritti animali in Vaticano, interrotta udienza del Papa con slogan contro la corrida Due attiviste del PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, hanno interrotto l’udienza generale di Papa Francesco in Vaticano per mostrare alcuni slogan contro la corrida, chiedendo di fatto al Pontefice di esprimersi contro l’evento. Le due, che sono riuscite a scavalcare le transenne, sono state portate fuori dalla sala Sala Paolo VI. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Alcuni attivisti di People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), hanno interrotto l'udienza generale di Papa Francesco in Vaticano per mostrare alcuni cartelli dimostrativi contro la corrida. Il gruppo di manifestanti per i diritti degli animali è stato ripreso mentre scavalca le barriere delle panche raggiungendo di corsa la navata della Sala Paolo VI del Vaticano e mostrando magliette e cartelli con slogan contro la corrida.

Le due attiviste che hanno interrotto l'udienza generale hanno chiesto a Papa Francesco di "non benedire le corride", mostrando frasi contro l'evento come: "La corrida è un peccato". Nel filmato si vedono le due donne correre lungo la navata arrivando a pochi metri dal Papa prima di essere fermate e portate via. Quella di oggi è stata la prima udienza generale del Papa dopo la pausa estiva di un mese.

Un'altra protesta degli attivisti di PETA per i diritti degli animali si era tenuta nel mese di gennaio, sempre durante un incontro per l'unità cristiana presieduto dal Pontefice presso la Basilica di San Paolo Fori le Mura a Roma e alla presenza dell'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby.

I manifestanti si sono opposti diverse volte alle benedizioni da parte di preti e sacerdoti nei confronti dei toreri e vorrebbero che Papa Francesco condannasse la corrida, impedendo così agli altri religiosi di benedire coloro che vi partecipano.

Bergoglio non si è espresso a riguardo, anche se nel tempo ha fatto della protezione dell'ambiente un elemento centrale del suo pontificato. In molti vedono la corrida come una "questione ambientale" e di tutela dei diritti degli animali a causa dell'impatto che ha sui tori, usati in questo genere di eventi.