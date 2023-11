Blatte in cucina: i Nas chiudono una storica pasticceria di Padova Il locale è stato chiuso fino a quando non verranno ripristinate condizioni ottimali. I titolari hanno anche ricevuto una sanzione da tremila euro.

A cura di Davide Falcioni

Negli ultimi tre giorni i Carabinieri del NAS di Padova hanno effettuato una serie di controlli a tappeto che hanno interessato sia locali di somministrazione di cibo e bevande che altri di vendita di generi alimentari portando alla luce una serie di irregolarità dopo aver passato al setaccio ristoranti, pub, pizzerie e supermercati della città veneta e di quella circostanti.

A Padova, in un noto locale di ristorazione, nel quartiere Arcella, i militari, unitamente al personale dell’ ULSS 6, hanno rilevato la presenza di animali infestanti, blatte, nel locale laboratorio pasticceria. "Inoltre – spiega una nota dei carabinieri – lo stato dei locali con umidità diffusa, incrostazioni delle pareti e del soffitto del magazzino deposito degli alimenti, la sporcizia sulla pavimentazione del locale cucina, sono state sanzionate amministrativamente con una multa di 3.000 euro e la sospensione del laboratorio pasticceria fino al ripristino delle condizioni richieste".

"Un’altra pizzeria padovana, in zona ospedale, è stata trovata con carenza nei requisiti d’igiene sia dei locali che dei prodotti alimentari e mancante dell’attuazione delle procedure di autocontrollo. Per questi motivi il gestore è stato sanzionato con una multa di mille euro". Infine, spiega ancora la nota dei Nas, "nella zona dei colli euganei, in un controllo di un supermercato, sono state rilevate, oltre alle carenze dei requisiti d’igiene dei locali e dei prodotti alimentari, anche problematiche strutturali che sono state segnalate alla competente Autorità Sanitaria. Il responsabile legale del market è stato sanzionato con una multa di mille euro".