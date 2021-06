È stata estratta ancora in vita, e miracolosamente in condizioni non gravi, la donna di 30 anni al volante di un'automobile rimasta coinvolta in un grave incidente avvenuto questa mattina, giovedì 3 giugno, lungo la strada statale 16, all'altezza del Ponte Lama, in direzione nord. Per cause ancora in corso di accertamento la vettura in questione – che era in fase di sorpasso – ed un tir si sono scontrati tra di loro: ad avere la peggio, per l'appunto, è stata la piccola utilitaria, una Lancia Ypsilon che a seguito del forte impatto è finita schiacciata tra il guard rail e il mezzo pesante. Illeso il conducente dell'auto articolato, che per un po' ha temuto che l'automobilista avesse perso la vita tra le lamiere accartocciate della sua auto.

Complicate le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco giunti sul posto: dopo diverse ore, la conducente dell'automobile, una donna di Bisceglie di 30 anni, è stata estratta viva dalle lamiere ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, anche forze dell'ordine e 118. Fortunatamente le condizioni della giovane donna non sarebbero gravi. Per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso, il tratto di strada interessato è stato completamente chiuso creando notevoli disagi alla circolazione. Si sono registrati forti rallentamenti anche in via Capirro, via Corato e via Martiri di Palermo.