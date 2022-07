Binari deformati dal troppo caldo, treno merci deraglia a La Spezia ll deragliamento del convoglio merci è avvenuto nei pressi della stazione di La Spezia Marittima, dentro l’area portuale, ma non ha causato feriti.

Incidente ferroviario oggi a La Spezia dove un treno merci è deragliato a causa del caldo intenso che ha fatto deformare binari su cui stava procedendo nel Porto della città ligure.

Il deragliamento del convoglio merci è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 22 luglio, nei pressi della stazione di La Spezia Marittima, che non effettua servizio viaggiatori, ma solo servizio merci.

Il treno dopo aver percorso il normale tratto su strada ferrata, era già entrato nella stazione ferroviaria dentro l'area portuale della Spezia che costeggia Viale San Bartolomeo quando è avvenuto l'incidente.

All'improvviso la motrice di testa che trainava il convoglio merci si è trovata davanti i binari deformati ed è deragliata. Fortunatamente procedeva a velocità molto contenuta e dunque non si registrano feriti né altre carrozze coinvolte.

Alla base della deformazione dei binari il caldo troppo intenso di questi giorni che insieme alle sollecitazioni dei pesanti convogli meeci. Come fa sapere l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, responsabile della tratta, lo svio però è "avvenuto nei pressi di un deviatoio", comunemente noto come scambio, dove le tolleranze previste per la dilatazione del metallo sono più limitate.

L'incidente ha comunque bloccato la circolazione dei treni in zona per diverse ore. Il treno merci deragliato infatti ha bloccato l'ingresso al Molo Fornelli ed è stato necessario sganciare i vagoni e agganciarli a una nuova motrice per ristabilire parzialmente la circolazione.

Il locomotore uscito dai binari invece è rimasto sul posto e solo nella serata di oggi ci sarà un intervento di un carro soccorso predisposto da Rete Ferroviaria Italiana per rimetterlo sui binari.