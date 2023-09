Bimbo solo in casa cade dal balcone ma rimbalza sui fili della biancheria e finisce al piano di sotto La madre aveva lasciato il bimbo di 3 anni da solo in casa ad Alessandria per accompagnare la sorellina più grande a scuola. Il piccolo fortunatamente è rimbalzato sui fili del piano di sotto finendo al primo piano, praticamente illeso.

A cura di Antonio Palma

La poca attenzione dei genitori poteva trasformarsi in tragedia per un bambino piemontese di 3 anni. Lasciato solo in casa ad Alessandria, è precipitano dal balcone dell'abitazione al secondo piano e solo per fortunata è rimbalzato sui fili della biancheria ed è atterrato al piano di sotto senza riportare ferite. L'episodio è avvenuto la scorsa settimana e ha portato ora la polizia di stato a denunciare la madre per il reato di abbandono di minore.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, infatti, al momento della caduta il piccolo era da solo in casa in quanto il padre era andato al lavoro e la madre aveva deciso di lasciarlo nella sua stanzetta mentre accompagnava a scuola la sorellina più grande. La donna ha raccontato che il piccolo stava dormendo e per questo lei non lo aveva svegliato ma questo non le è servito per evitare la denuncia e la segnalazione ai servizi sociali.

Il piccolo infatti si era svegliato ed era andato sul balcone dove si era messo a giocare salendo in piedi sul sellino di una motocicletta giocattolo. Improvvisamente però ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Solo la presenza di alcuni fili per stendere la biancheria, installati all’esterno del balcone del piano di sotto, hanno scongiurato il peggio. Il bimbo infatti è rimbalzato finendo sul terrazzo del primo piano, praticamente illeso.

Ad accorgersi di tutto e a lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa che lo hanno subito soccorso. Vista l'assenza dei proprietari del piano di sotto, i vicini hanno dovuto mettere una scala per accedere al balcone e portare al sicuro il bimbo. Quando gli agenti della Questura di Alessandria sono arrivati sul posto, in zona Orti, il bimbo era già stato riconsegnato alla madre ma subito sono partite le indagini che hanno portato anche all'intervento del personale specializzato della Sezione Minori e Vittime Vulnerabili della Divisione Anticrimine della Questura.

Le testimonianze delle persone che avevano assistito ai fatti e dei vicini hanno permesso di appurare i fatti ma anche di ricostruire una dinamica familiare particolare e pericolosa. Le persone ascoltate, infatti, hanno riferito ai poliziotti che non era la prima volta che entrambi i bambini venivano lasciati da soli. In particolare hanno rivelato di precedenti episodi in cui erano usciti dall’abitazione scendendo in strada da soli.

Da un sopralluogo all’interno dell’alloggio, inoltre, la polizia ha constatato un degrado determinato da sporcizia e trascuratezza, valutando quindi l'alloggio non inidoneo alla crescita di due minori. A questo punto è scattata la richiesta di affidare entrambi i minori ai servizi sociali.