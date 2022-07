Bimbo morto a Sharm, la Procura sentirà i genitori di Andrea: “Dubbi su intossicazione alimentare” Saranno probabilmente sentiti la prossima settimana in Procura a Palermo i genitori di Andrea Mirabile, il bimbo di 6 anni morto mentre era in vacanza a Sharm. Agli inquirenti non convincerebbe la storia dell’intossicazione alimentare.

A cura di Ida Artiaco

Rosalia Manosperti.

Continuano le indagini sulla morte del piccolo Andrea Mirabile, il bambino siciliano di 6 anni deceduto nei giorni scorsi durante una vacanza a Sharm insieme ai genitori. Propio il papà e la mamma del bimbo, Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti, potrebbero essere sentiti la prossima settimana in Procura a Palermo.

I pm del capoluogo siciliano che indagano sul decesso, parallelamente all'inchiesta che procede in Egitto, attendono, prima di sentire la coppia, che siano celebrati i funerali di Andrea, fissati per sabato mattina alle 10 nella chiesa di San Basilio.

Come riporta Il Corriere della Sera, l'obiettivo è quello di avere un quadro chiaro soprattutto alla luce del sospetto che la causa del decesso del bambino possa non essere stata un’intossicazione alimentare.

Cosa non convince la Procura

Sarebbero vari i punti che non convincono gli inquirenti. In primis, i sintomi manifestati dal bambino. Né il piccolo né i suoi familiari, che pure sono stati male, avrebbero avuto dissenteria, tipica manifestazione dell’intossicazione. Al padre, poi, al ricovero a Palermo dopo il trasferimento dall’Egitto con un volo ambulanza, sono state diagnosticate una insufficienza renale e una infezione alle vie urinarie e non problemi intestinali. "Il paziente — dicono dal policlinico di Palermo — ha avuto i sintomi di una intossicazione che potrebbe essere ambientale o da contatto".

Nessuno poi nel resort in cui la famiglia alloggiava, il Sultan Garden, avrebbe avuto disturbi legati al cibo, tranne Andrea e i genitori. Per di più, l'esame autoptico effettuato sul corpicino di Andrea nei giorni scorsi a Palermo non avrebbe svelato le cause del decesso, così come quella realizzata in Egitto.

Domani i funerali di Andrea a Palermo

Insomma, ciò che è successo al bambino resta avvolto dal mistero, mentre a Palermo è tutto pronto per il funerale di Andrea, in programma alle 10, nella chiesa di San Basilio, in via Paruta, domani, sabato 16 luglio. Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha proclamato sempre per domani una giornata di lutto cittadino. In questa occasione i palazzi comunali esporranno le bandiere a mezz'asta.

Il papà sarà dimesso oggi

Sarà intanto dimesso questo pomeriggio Antonio Mirabile, padre del piccolo Andrea. L'uomo che, pure è stato male in Egitto, ha avuto una grave insufficienza renale che – fanno sapere i medici che lo hanno in cura dopo il trasferimento dall'Egitto – andrà seguita anche nelle prossime settimane.

"Ha avuto tutti i sintomi di una intossicazione che può essere ambientale, alimentare, da contatto – spiegano – sono in corso altri esami per capire cosa possa essere stata la causa di quanto successo".