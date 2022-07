Bimbo morto a Sharm, cosa è successo ad Andrea: sabato l’arrivo della salma a Palermo Sono rientrati in Italia nella giornata di oggi Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile, i genitori del piccolo Andrea morto a Sharm el-Sheik per una presunta intossicazione alimentare. Mirabile è stato trasportato in un nosocomio palermitano e le sue condizioni di salute sarebbero in lieve miglioramento. La salma del bimbo arriverà nel nostro Paese nella giornata di domani. L’autopsia, già eseguita in Egitto, sarà disposta anche in Italia per ulteriori verifiche.

A cura di Gabriella Mazzeo

Rosalia Manosperti

Arriverà domani a Palermo la salma del piccolo Andrea Mirabile, il bimbo di sei anni morto nella giornata di sabato scorso nell'ospedale di Sharm el-Sheik dopo un'intossicazione alimentare. Il minore si trovava in vacanza con i genitori al Sultan Gardens Resort di Sharm. Il bimbo aveva cenato regolarmente nel resort nella serata di venerdì. Il mattino dopo aveva mostrato i primi sintomi che però non avevano allarmato subito i familiari. La situazione è apparsa più chiara quando hanno iniziato a stare male anche Rosalia Manosperti, mamma 35enne della piccola vittima, e il padre Antonio Mirabile, ora ricoverato a Palermo.

Le autorità egiziane hanno già eseguito l'autopsia sul corpo senza vita del bimbo, ma per i risultati potrebbero volerci alcuni mesi. Gli zii del piccolo hanno annunciato di voler sottoporre la salma ad autopsia anche a Palermo e per questo è stato presentato un esposto in Procura.

Cos’è successo ad Andrea al Sultan Gardens Resort di Sharm

Nella serata di venerdì il bimbo, che si trovava a Sharm el-Sheik insieme ai genitori, avrebbe cenato regolarmente nel resort di lusso. Andrea avrebbe iniziato a stare male nella mattinata di sabato, mostrando i primi sintomi di quella che, secondo le autorità, sarebbe stata un'intossicazione alimentare. Inizialmente i genitori hanno pensato che dissenteria e vomito fossero causati da un colpo di calore, ma nel giro di poche ore hanno iniziato ad avvertire dolori molto simili a quelli del piccolo. Arrivati in ospedale, padre e figlio sono stati medicati con una soluzione fisiologica, perché gravemente disidratati. I medici hanno poi prescritto a tutti e tre alcune pillole, disponendo il rientro in albergo della famiglia italiana.

Una volta entrati in stanza, i genitori del bimbo hanno voluto contattare il medico di famiglia palermitano, per chiedere delucidazioni sul farmaco. Secondo il dottore, quelle pillole avrebbero dovuto tenere a bada i sintomi da intossicazione alimentare. Le condizioni del bimbo e del padre Antonio non sono migliorate nonostante il farmaco ed entrambi sono stati trasportati all'ospedale internazionale di Sharm. Il bimbo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale mentre il padre è stato ricoverato in rianimazione.

L’intossicazione come possibile causa della morte

Sarebbe stata un'intossicazione alimentare a causare la morte del piccolo Andrea e il ricovero in rianimazione di suo padre Antonio. Il sospetto potrà essere chiarito solo dai risultati dell'autopsia, già effettuata dalle autorità di Sharm el-Sheik. I familiari del bimbo di 6 anni, però, hanno presentato un esposto in Procura per chiedere l'esecuzione degli esami autoptici anche in Italia. Secondo quanto rilevato finora, non vi sarebbero state altre persone vittime di un'intossicazione alimentare all'interno del resort. I familiari rimasti in Italia sostengono la coppia abbia sempre mangiato nell'albergo durante la vacanza e che si sia sincerata di bere solo acqua in bottiglia, così come raccomandato ai turisti.

Il rientro dei genitori in Italia: le condizioni del padre

Migliorano invece le condizioni di salute di Antonio Mirabile, il padre 46enne del bambino. L'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni nella serata di sabato nell'ospedale internazionale di Sharm el-Sheik. La mamma della piccola vittima aveva lanciato un appello attraverso un audio affidato ai familiari chiedendo di poter fare rientro in Italia al più presto. "Aiutateci a prendere un volo per l'Italia – ha dichiarato la donna, ancora sconvolta per quanto accaduto – perché le nostre condizioni di salute non ci permettono di prendere un volo di linea". I due sono riusciti a tornare nel Paese con un volo sanitario nella giornata di oggi, poco dopo le 13.30. Il 46enne è stato trasferito presso il nosocomio palermitano dove è sorvegliato costantemente dai sanitari. I due genitori hanno chiesto di poter uscire dall'ospedale per andare ad accogliere la salma del bimbo in aeroporto nella giornata di domani. "Al momento non sappiamo se sarà possibile" hanno dichiarato i medici.

Le condizioni della mamma sono considerate buone, mentre Antonio Mirabile è ancora sotto osservazione. "Le sue condizioni sono0 migliorate, ma non abbastanza per dimetterlo. Bisogna fare ancora analisi e controlli anche per stabilire cosa sia successo e il perché dello stato di malessere che lo ha così tanto debilitato".

Domani la salma arriverà a Palermo: richiesta una nuova autopsia

"È stato presentato un esposto in procura a Palermo e abbiamo chiesto di fare tutti gli accertamenti per capire cosa sia successo a questa famiglia. Ci auguriamo che si possa fare una nuova autopsia sul corpo del piccolo Andrea". Lo ha dichiarato l'avvocato Alessandro Gravante dello studio Giambrone e partner di Palermo. Il legale assisterà la famiglia del piccolo Andrea Mirabile nel corso della vicenda legale. La salma del bimbo di 6 anni arriverà in Italia nella giornata di domani, sabato 9 luglio. Il corpo senza vita del minore è già stato sottoposto ad autopsia in Egitto, ma i familiari vogliono che gli accertamenti siano ripetuti anche nel nostro Paese. Per avere gli esiti dell'esame effettuato all'estero ci vorranno circa due mesi.