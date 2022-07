Bimbo morto a Sharm, Farnesina: “Ottenuti i permessi per riportare la salma di Andrea in Italia” Sia la salma del piccolo Andrea, morto a Sharm el Sheik, che i suoi genitori potrebbero presto rientrare in Italia. La Farnesina ha infatti fatto sapere di aver ottenuti i permessi per il volo necessario a riportare tutti nel nostro Paese.

A cura di Chiara Ammendola

La salma di Andrea Mirabile potrebbe presto arrivare in Italia. La Farnesina ha fatto sapere che sono stati ottenuti i permessi per organizzare il volo che riporterà sia il bambino di sei anni, deceduto a Sharm el Sheik mentre era in vacanza che la sua famiglia nel nostro Paese.

Secondo quanto riferito da fondi del ministero degli Affari Esteri l'Ambasciata d'Italia al Cairo e il Consolato Onorario a Sharm el Sheikh sono riusciti ad avere i permessi necessari per permettere alla società assicuratrice l'invio di un volo per riportare in Italia la salma di Andrea e i genitori. Solo questa mattina Rosalia Manosperti, la mamma di Andrea, aveva lanciato un appello dal letto di ospedale dove si trova ormai da giorni chiedendo un volo per tornare in Italia. La donna, al quarto mese di gravidanza, è stata ricoverata insieme al marito Antonio in seguito allo stesso malore che sembra aver invece ucciso il figlio di soli sei anni.

Tutta la famiglia, in vacanza a Sharm el Sheik, sarebbe stata improvvisamente colta da febbre alta, vomito e diarrea, sintomi di una intossicazione alimentare che ha reso necessario per i tre il ricovero in ospedale. Le condizioni di Andrea si sono aggravate subito e il bambino è morto lo scorso sabato, mentre il marito è ricoverato in terapia intensiva: “Da sabato sono ricoverata all'ospedale di Sharm el-Sheik insieme a mio marito dove abbiamo anche perso nostro figlio di sei anni – le parole di disperazione pronunciate da Rosalia – le nostre condizioni di salute non ci permettono di prendere un volo di linea normale. Richiedo a tutte le istituzioni competenti di attivarsi affinché ci riportino in Italia il prima possibile con un volo di linea speciale”.