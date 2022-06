Bimbo intossicato dalla cannabis. La madre: “Ha mangiato la terra del parco” Il piccolo, affetto da una grave intossicazione da cannabinoidi, è ricoverato da domenica all’ospedale di Rimini. Dopo le cure, la sua condizione sembra in miglioramento.

A cura di Biagio Chiariello

"Potrebbe aver mangiato inavvertitamente della terra mentre eravamo tutti insieme al parco". Sono queste le parole che i genitori del bimbo di dieci mesi ricoverato da domenica nel reparto di Rianimazione dell'ospedale ‘Infermi' di Rimini per un’intossicazione da cannabinoidi hanno rivolto a medici e polizia. Saranno proprio gli agenti della Squadra mobile di Rimini a far luce su una vicenda che presenta ancora diversi punti oscuri.

Domenica 19 giugno la coppia (donna riminese, compagno straniero) ha portato al pronto soccorso pediatrico del nosocomio riminese il loro piccolo, preoccupata dal fatto che fosse cascato in uno stato di "catalessi". Una volta che i medici lo hanno visitato nell'ambulatorio della struttura hanno scoperto, con stupore, che il bambino era affetto da una grave intossicazione da cannabinoidi. Dopo una breve degenza nel reparto di Rianimazione, è stato poi trasferito in Pediatria. la sua condizione è migliorata e questo ha spinto i medici a mantenerlo in osservazione ma in Pediatria.

Entrambi i genitori vengono ascoltati e danno la stessa versione: il figlioletto stava giocando al parco e probabilmente ha messo in bocca della terra, "forse così ha ingerito qualche sostanza". Ma gli esami tossicologici parlano di assunzione di hashish o cannabis. Dell’episodio, avvenuto domenica scorsa, sono state informate le Procure di Rimini e la Procura della Repubblica presso il tribunale minorile di Bologna per tutte le valutazioni del caso. Gli inquirenti, nel frattempo, hanno disposto una perquisizione nell’appartamento dei genitori. Al momento non risultano comunque denunce a loro carico.