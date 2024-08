video suggerito

Bimbo di un anno e mezzo bloccato in auto con il caldo, il nonno lancia l'allarme: salvato dai Carabinieri Un bambino di un anno e mezzo è rimasto inavvertitamente bloccato all'interno di un'auto a Bologna ed è stato prontamente salvato dai Carabinieri. Viste le temperature elevate che in questi giorni di agosto sono state registrare in città, i militari dell'Arma sono riusciti a evitare che l'incidente finisse in tragedia.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Ha soltanto 19 mesi (un anno e mezzo) il bambino rimasto bloccato all'interno di un'auto a Bologna e prontamente soccorso dai Carabinieri. Viste le temperature elevate che in questi giorni di agosto sono state registrare in città, i militari dell'Arma, allertati dal nonno del piccolo, sono riusciti a evitare che l'incidente finisse in tragedia.

L'episodio è avvenuto nella giornata di martedì 6 agosto (ma la notizia è stata diffusa solo oggi, giovedì 8), in un parcheggio interrato di Piazza VIII Agosto.

Secondo quanto è stato ricostruito, il bimbo era seduto su un seggiolino all'interno del veicolo della madre quando, inavvertitamente, giocando con le chiavi del mezzo, è riuscito a premere il bottone della chiusura centralizzata, rimanendo bloccato all'interno della vettura.

All'esterno della macchina sono rimasti il nonno e la mamma del piccolo che hanno subito chiesto aiuto all'addetto ai parcheggi, temendo per la salute del piccolo, che appariva molto sudato, anche tranquillo. Tuttavia, dopo circa 20 minuti di manovre e di grande tensione, nessuno è riuscito ad aprire le portiere del veicolo.

A quel punto, il nonno ha deciso di chiamare i Carabinieri e di far partire l‘intervento di soccorso. I militari dell'Arma hanno rapidamente raggiunto il parcheggio e, per prima cosa, hanno tranquillizzato la mamma del piccolo, estremamente agitata dalla situazione.

Temendo un malore del bimbo, i militari del Nucleo radiomobile di Bologna hanno rotto il finestrino posteriore sinistro della macchina con un frangi-vetri e sono riusciti a recuperare il minore, che era molto sudato ma sano e salvo, in buone condizione di salute.

Al termine dell'intervento salvavita, la felicità della mamma e del nonno del bambino, sollevati per la buona riuscita, è esplosa. I due adulti hanno salutato e ringraziato i soccorritori del piccolo con queste parole: "Siete stati bravissimi! Complimenti! Bravi i nostri Carabinieri!".