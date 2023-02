Bimbo di un anno e mezzo azzannato al volto dal cane, ricoverato in gravi condizioni a Firenze L’episodio si è consumato nella prima mattinata di oggi in un’abitazione in via Vecchia Romana ad Antraccoli, frazione del comune di Lucca. In pronto soccorso il piccolo è stato stabilizzato e poi trasferito al’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

A cura di Antonio Palma

Un bambino toscano di appena un anno e mezzo è stato ricoverato in gravi condizioni oggi dopo essere stato attaccato dal cane di un famigliare a Lucca. Il piccolo sarebbe stato azzannato al volto riportando ferite molto gravi. L’episodio si è consumato nella prima mattinata di oggi in un'abitazione in via Vecchia Romana ad Antraccoli, frazione del comune di Lucca.

L’allarme è scattato intorno alle 8.45 quando una chiamata di soccorso è giunta al 118 per segnalare l’aggressione di un cane a un bimbo. Immediati l’intervento dei sanitari sul posto che hanno prestato le prime cure al minore prima del trasporto d’urgenza in ospedale. Sul posto è accorsa l'automedica di Lucca il cui equipaggio ha subito constatato la gravità delle ferite e disposto il trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca.

In ospedale il piccolo è stato stabilizzato ma vista la tenerissima età i medici hanno deciso il trasferimento immediato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il bambino quindi è stato caricato su un'ambulanza con anestesista rianimatore a bordo e portato nel capoluogo toscano per le cure del caso.

Sulla dinamica dell’aggressione del cane sono ancora in corso le verifiche. Secondo le prime notizie, a mordere il piccolo al volto sarebbe stato un esemplare di cane Terranova, sembra di proprietà dello zio dello stesso bimbo ferito. Il piccolo infatti era in compagnia dei parenti quando, per motivi da accertare l’animale si sarebbe avventato su di lui con terribili conseguenze.