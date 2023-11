Bimbo di pochi mesi resta bloccato in auto mentre gioca con le chiavi, paura ad Agrigento Tanta paura ad Agrigento per la famiglia di un bambino che era rimasto chiuso dentro l’auto: i genitori hanno dato l’allarme non riuscendo a liberarlo senza l’aiuto dei vigili del fuoco.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

È fortunatamente una storia a lieto fine quella che arriva da Agrigento, dove una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta nel pieno centro della città siciliana perché un bambino piccolo era rimasto intrappolato nell’auto di famiglia.

È una storia a lieto fine perché il piccolo è stato liberato dai vigili del fuoco e non c’è stato bisogno neppure dell’intervento dei sanitari, dato che il bimbo era in perfetta salute.

Stando a quanto ricostruito, il piccolo – si tratta di un bambino di pochi mesi -, stava giocando con le chiavi dell’autovettura in cui si trovava anche il telecomando quando ha accidentalmente attivato la chiusura delle portiere.

Tutto sarebbe accaduto dopo che i genitori del bimbo l'avevano posizionato sul seggiolino e si apprestavano a risalire in auto per partire. Ma loro erano ancora all’esterno dell’auto quando il bimbo per errore, con le chiavi tra le mani, avrebbe azionato la chiusura delle porte rimanendo bloccato.

Mamma e papà nell’immediatezza dei fatti avrebbero tentato di aprire in tutti i modi le porte e di spiegare dall’esterno al bimbo come disattivare la chiusura, ma tutto è stato inutile. Così gli stessi genitori, chiaramente spaventati, non hanno potuto far altro che chiamare i soccorsi per liberare il figlioletto chiuso in macchina.

Sul posto, nel centro di Agrigento, sono quindi arrivati i vigili del fuoco, che, in pochi minuti, hanno dovuto rompere un vetro dell'automobile e così hanno aperto la macchina e liberato il bimbo che ha potuto riabbracciare i genitori.

Non è stato necessario l'arrivo dei sanitari del 118: il bimbo ha trascorso poco tempo nell’auto di famiglia e ne è uscito in perfette condizioni di salute.