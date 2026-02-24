Attualità
video suggerito
video suggerito

Cede la ringhiera a scuola: bimbo di 9 anni precipita da 4 metri d’altezza

Un bimbo di 9 anni è caduto dal terrazzino della scuola nel Savonese ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il piccolo è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un bimbo di 9 anni è stato ricoverato nel Savonese dopo essere caduto da un terrazzino all'interno della scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure. Il bimbo è stato ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Santa Corona ed è possibile un suo trasferimento al Pediatrico Gaslini di Genova. Il minore non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita, anche se al momento è entrato in reparto in codice rosso.

Stando alle prime ricostruzioni, il bambino era appoggiato alla ringhiera del terrazzino, a circa 4 metri di altezza, quando quest'ultima ha ceduto facendo precipitare lo studente nel vuoto. Immediato l'allarme: sul posto, oltre all'ambulanza e all'automedica inviate dal 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

La dinamica dei fatti non è ancora stata chiarita del tutto, ma ulteriori informazioni saranno disponibili nelle prossime ore.

Leggi anche
Precipita per 20 metri dal sentiero a picco sul mare: i cespugli attutiscono l'impatto e si salva

In aggiornamento

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Sanremo
2026
La conferenza stampa della prima serata: stasera ci saranno Can Yaman e Tiziano Ferro
Carlo Conti risponde a La Russa su Pucci: "Baudo chiedeva ai politici di stare fuori da Sanremo? Diceva cose ganze"
Can Yaman: "Se canto mi arrestano di nuovo in Turchia. Nessun caso droga, sono risultato negativo"
La richiesta di La Russa a Conti: vuole ancora Pucci a Sanremo
Meloni dopo le parole di Conti alla vigilia di Sanremo: "Notizie inventate, il FantaSanremo è un gioco"
Conti su Meloni: "Se vuole venire può comprare il biglietto. Obbligato su Pucci? Fantascienza"
Fiorello chiama Conti in diretta durante la conferenza di Sanremo 2026: "Fai il co-conduttore de La Pennicanza"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views