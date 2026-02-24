Cede la ringhiera a scuola: bimbo di 9 anni precipita da 4 metri d’altezza

Un bimbo di 9 anni è caduto dal terrazzino della scuola nel Savonese ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il piccolo è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Un bimbo di 9 anni è stato ricoverato nel Savonese dopo essere caduto da un terrazzino all'interno della scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure. Il bimbo è stato ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Santa Corona ed è possibile un suo trasferimento al Pediatrico Gaslini di Genova. Il minore non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita, anche se al momento è entrato in reparto in codice rosso.

Stando alle prime ricostruzioni, il bambino era appoggiato alla ringhiera del terrazzino, a circa 4 metri di altezza, quando quest'ultima ha ceduto facendo precipitare lo studente nel vuoto. Immediato l'allarme: sul posto, oltre all'ambulanza e all'automedica inviate dal 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

La dinamica dei fatti non è ancora stata chiarita del tutto, ma ulteriori informazioni saranno disponibili nelle prossime ore.

In aggiornamento