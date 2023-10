Bimbo di 6 anni cade dalla mini moto, ricoverato in gravi condizioni a Udine Un bimbo di 6 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente che si è verificato in una pista da motocross di Aquileia, in provincia di Udine. Il piccolo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

A cura di Eleonora Panseri

Grave incidente ad Aquileia, dove un bambino di 6 anni è rimasto gravemente ferito mentre si stava allenando con la sua mini moto su una pista da motocross situata in una zona periferica del comune di Aquileia, in provincia di Udine.

Il grave incidente sarebbe accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 ottobre. Inizialmente non erano state diffuse informazioni sull'identità della persona coinvolta. Soltanto ore dopo è stata resa nota l'età del piccolo ferito soccorso dal personale medico in gravissime condizioni.

Sarebbero ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine le cause della caduta del bimbo che si stava esercitando a bordo della sua mini moto sul circuito.

Non è ancora chiaro se il piccolo sia caduto a seguito di un suo errore o se possano esserci altri fattori. Le indagini sono in corso per stabilire l'esatta dinamica. La pista di motocross subito dopo l'incidente è stata momentaneamente chiusa per consentire le operazioni delle autorità competenti.

Dopo la chiamata di aiuto arrivata al numero unico di emergenza 112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno inoltrato la telefonata alla sala operativa della struttura operativa regionale delle emergenze sanitarie.

La centrale operativa della Sores Fvg ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Il piccolo è stato immediatamente soccorso dal personale medico infermieristico contattato con urgenza, giunto rapidamente sul luogo dell'incidente e che ha poi preso in carico il bambino ferito.

Dopo aver stabilizzato le condizioni del bambino, che fin da subito sono apparse molto gravi, il piccolo è stato trasferito in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ora si trova ricoverato nella struttura in condizioni che sono state giudicate molto serie.