video suggerito

Bimbo di 4 mesi morto per meningite fulminante all’ospedale Meyer di Firenze Un bambino di 4 mesi è morto di meningite fulminante all’ospedale Meyer di Firenze. Il piccolo era stato trasferito al nosocomio fiorentino nella mattinata di lunedì 30 dicembre dall’ospedale di Barga, in provincia di Lucca. Era in condizioni molto gravi ed è deceduto nella serata del giorno stesso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

772 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Un bambino di 4 mesi è morto per una meningite fulminante all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il piccolo era stato trasferito al nosocomio fiorentino nella mattinata di lunedì 30 dicembre dall'ospedale di Barga, in provincia di Lucca. Era già in condizioni molto gravi.

Il piccolo è quindi deceduto nella serata, nonostante le cure dei sanitari. Secondo quanto è stato riportato oggi dai quotidiani locali e sulla base di quanto risulta all'ospedale dove il neonato si è spento, il bimbo non era stato vaccinato. Dai primi accertamenti sarebbe emerso inoltre che il neonato è stato colpito da meningococco di tipo B.

Il bambino di 4 mesi era stato assistito nel reparto di Rianimazione dell'ospedale ma ogni cura e terapia adottata per lui dal personale del pediatrico fiorentino non ha potuto salvarlo.

Leggi anche Bimbo di 5 mesi intossicato da monossido in casa con la famiglia: in camera iperbarica a Firenze

"Abbiamo accolto il piccolo paziente nella nostra rianimazione. Purtroppo il bambino non ha risposto a nessuna delle terapie somministrate e anche i trattamenti più invasivi si sono rivelati inefficaci. Il decorso clinico è stato fulminante", ha detto il professor Zaccaria Ricci, responsabile di Anestesia e Rianimazione dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer Irccs.

Secondo quanto riporta Il Tirreno, il bimbo aveva iniziato a stare male domenica 29 dicembre con una febbre particolarmente alta. Per questo era stato portato dai genitori all’ospedale di Barga. Con la somministrazione della tachipirina la febbre era scesa.

Il piccolo era stato quindi rimandato a casa, ma nella notte la temperatura è tornata di nuovo a salire. Riportato in ospedale, i sanitari si sono accorti della gravità della situazione e il bambino è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso al Meyer, dove purtroppo è deceduto. I funerali si terranno domani, giovedì 2 gennaio, alle ore 15 nella chiesa di Pieve Fosciana.

La meningite fulminante è una forma estremamente grave di meningite, un’infiammazione delle membrane che circondano il cervello e il midollo spinale (meningi). Questa è generalmente causata da un’infezione.

Solitamente si manifesta con sintomi aspecifici e progressivi, tra cui febbre alta, mal di testa e rigidità del collo. Se non riconosciuta in tempo e trattata in maniera adeguata, può essere fatale nel giro di poche ore.

La meningite batterica e, in particolare, le infezioni causate da meningococco, pneumococco e Haemophilus influenzae di tipo b, possono essere prevenute attraverso la vaccinazione.