A 4 anni sparisce per ore mentre gioca a nascondino: carabinieri lo trovano dietro la porta del vicino Attimi di panico a Marsala, nel Trapanese, quando un bambino di 4 anni è sparito mentre giocava sotto casa. Dopo due ore i carabinieri lo hanno trovato dentro casa dei vicini, sorridente e per nulla preoccupato.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura nelle scorse ore a Marsala, nel Trapanese, dove un bambino di soli 4 anni ha tenuto col fiato sospeso famigliari e vicini di casa dopo essere sparito improvvisamente nel nulla mentre giocava a nascondino sotto casa. Sono subito scattate le ricerche con l’intervento delle forze dell’ordine ma grande è stato il sollievo qualche ora dopo quando si è scoperto che in realtà non si era allontanato ma era rimasto rannicchiato dietro la porta di un vicino di casa.

L’episodio a lieto fine ha avuto come scenario il quartiere Amabilina di Marsala dove il piccolo vive con la famiglia. Secondo quanto ricostruito finora, era il pomeriggio di ieri, mercoledì 6 settembre, e il piccolo stava giocando con altri amichetti e coetanei della zona quando è scattato l’allarme. Mentre giocavano a nascondino, infatti, il bambino è scomparso dalla vista di tutti. Gli altri bimbi, dopo averlo cercato inutilmente, hanno avvertito gli adulti ed è scattata l'agitazione.

La notizia si è diffusa in un attimo e l’intero quartiere si è mobilitato immediatamente. Grandi e piccoli si sono messi alla ricerca del bimbo e diverse segnalazioni sono giunte ai carabinieri che sono successivamente intervenuti sul posto e avviato le ricerche. La svolta quasi due ore dopo il primo allarme quando il bambino infine è stato trovato dai militari rannicchiato dietro una porta della casa di un vicino.

Il piccolo era sorridente e per nulla preoccupato. Pare avesse preso troppo sul sentiero il gioco tanto da nascondersi nel palazzo senza essere trovato. Per scovarlo fondamentale è stato l’intervento dei carabinieri che, vista l’usanza di lasciare le porte di ingresso aperte per fare giocare i bambini all’interno del palazzo, hanno deciso di perquisire gli appartamenti casa per casa. Alla fine sono riusciti a trovarlo, dopo circa un’ora, rintanato dietro a una porta. Il piccolo era sano e salvo in casa dei vicini.