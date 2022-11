Bimbo di 2 anni si accascia all’improvviso al parco, carabiniere accorre e lo rianima a Cagliari Il fatto è accaduto in un parco pubblico della cittadina di Assemini. Il piccolo era con la mamma nel parco che si trova proprio di fronte la caserma dei carabinieri quando si è sentito male e ha perso i sensi.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura e intervento provvidenziale per un bambino di appena 2 anni e mezzo nel Cagliaritano. Il piccolo si è improvvisamente accasciato a terra mentre giocava al parco ma l’intervento tempestivo di un carabiniere, che conosceva le manovre rianimatorie, si è rivelato decisivo per permettere al bimbo di riprendere parzialmente i sensi in attesa dell’arrivo di un’ambulanza del 118.

Il fatto è accaduto in un parco pubblico della cittadina di Assemini nel pomeriggio di ieri, domenica 6 novembre. Il piccolo era con la mamma nel parco che si trova proprio di fronte la caserma dei carabinieri quando si è sentito male e ha perso i sensi.

Comprensibile il terrore della mamma in preda alla paura. La donna ha iniziato a urlare attirando però l’attenzione dei passanti e poi anche dei carabinieri della locale stazione che si trova dall’altra parte della strada.

Sul posto infatti in poco tempo sono accorsi i carabinieri presenti nella stazione dell’Arma che hanno trovato il bimbo disteso a terra e privo di sensi con accanto la mamma e un passante intervenuto in loro aiuto.

Uno dei militari, forte di un corso di primo soccorso, si è subito fiondato sul piccolo praticando le prime manovre di rianimazione cardiopolmonare che si sono rivelate efficaci.

Il piccolo infatti ha parzialmente ripreso i sensi mentre i colleghi del carabiniere allertavano il 118. In attesa dell’ambulanza e dei soccorsi medici, l’operatore del 118 ha istruito il carabiniere su come muoversi per tenere il bambino vigile e cosciente.

Infine il bambino è stato assistito dagli operatori del 118 accorsi sul posto poco dopo, è stato caricato sull’ambulanza e portato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari dove il piccolo è stato ricoverato in pediatria e dove si trova tuttora.