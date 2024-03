Bimbo di 10 anni scomparso a Santa Maria di Licodia, il sindaco a Fanpage: “Seguiamo una pista” Proseguono le ricerche di Mohamed Houssein Khalifa, il bimbo di 10 anni scomparso nella notte tra il 12 e il 13 marzo da Santa Maria di Licodia. “Novità purtroppo non ce ne sono, ma al momento la pista più plausibile è quella in ambito familiare”, spiega a Fanpage.it Giovanni Buttò, il sindaco del comune nel Catanese. Chi dovesse vedere il bimbo o avere informazioni allerti le forze dell’ordine chiamando il 112. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

"Novità purtroppo non ce ne sono, il bambino ancora non è stato ritrovato. La pista più plausibile, anche se c'è riserbo da parte delle forze dell'ordine, è quella in ambito familiare. Non sono però informato su che indagine stiano portando avanti, su che tipo di ricerca".

A parlare è Giovanni Buttò, sindaco di Santa Maria di Licodia, piccolo comune nel Catanese, da dove nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 è scomparso un bambino di 10 anni di origini tunisine, Mohamed Houssein Khalifa.

Raggiunto da Fanpage.it, il primo cittadino, che ha lanciato un appello a chiunque possa avere informazioni sul bimbo, ha spiegato che potrebbe essersi allontanato con un familiare o con qualcuno che conosce. Secondo l'identikit diffuso nei giorni scorsi, il bambino è alto circa 1.45 metri e pesa circa 50 chilogrammi. L’ultima volta è stato visto con un pigiama nero di marca Nike o Adidas (che assomiglia molto a una tuta).

"Il bambino vive con due sorelle (maggiorenni, ndr) in un'abitazione qui nel centro di Licodia. – spiega ancora Buttò – Di recente era seguito da un tutor, la denuncia è stata fatta da quest'ultimo perché appunto il bimbo è scomparso nella notte tra il 12 e il 13 marzo. Il fatto che sia con un uomo, e che quest'uomo potrebbe essere un fratello, sono notizie che non arrivano dalle forze dell'ordine ma che circolano in paese, potrebbe averle messe in giro una delle due sorelle (che, secondo fonti stampa locali, sono state sentite dagli inquirenti, ndr). Ma non abbiamo riscontro su queste informazioni al momento".

Come ci spiega il sindaco, il bambino è molto ben integrato nella comunità in cui vive. "Frequenta la scuola, mi sembra la terza elementare, e una squadra di calcio. I compagni di classe e del corso sono in apprensione, mentre molti genitori ieri sera hanno preso le proprie vetture e hanno girato per tutte le vie del paese. È un bimbo che si fa volere bene".

Il timore del primo cittadino è che Mohamed "possa essersi anche allontanato dal nostro territorio". Dopo l’allarme alle autorità di polizia, ricerche sono state avviate in tutta la zona con il coordinamento dei carabinieri di Paternò che stanno cercando di ricostruire i possibili spostamenti del bambino.

I militari dell'Arma hanno anche diffuso una sua foto per favorire le ricerche. Chi dovesse vedere il bimbo allerti immediatamente le forze dell’ordine chiamando il 112.