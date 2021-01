Bimbo avrà pensione di reversibilità del papà defunto: sentenza storica per le coppie gay

Una sentenza storica quella che vede l’Inps condannata a riconoscere la pensione di reversibilità per il figlio di una coppia Lgbt. Uno dei due papà, quello non riconosciuto come biologico, è morto prematuramente nel 2015 a causa di un infarto fulminante, prima che le unioni civili fossero riconosciute anche in Italia e con esso il certificato di nascita di suo figlio, già registrato negli States con due papà.