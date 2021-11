Bimba di 7 anni muore per soffocamento durante il sonno, tragedia a Ragusa Il dramma è avvenuto nella notte scorsa nell’abitazione di famiglia nella cittadina siciliana mentre tutti dormivano. A fare la tragica scoperta sono stati gli stessi genitori quando hanno provato a svegliare la bimba accorgendosi che non respirava più. A nulla sono valsi i loro disperati tentativi di rianimare la piccola.

Tragedia a Ragusa, in Sicilia, dove una bambina di 7 anni è morta improvvisamente nelle scorse ore, soffocata durante il sonno. Il dramma è avvenuto nella notte scorsa nell’abitazione di famiglia nella cittadina siciliana mentre tutti dormivano. A fare la tragica scoperta sono stati gli stessi genitori quando hanno provato a svegliare la bimba accorgendosi che non respirava più. A nulla sono valsi i loro disperati tentativi di rianimare la piccola Francesca e i successivi soccorsi medici da parte dei sanitari del 118 allertati dagli stessi parenti. La bambina, secondo le prime informazioni trapelate da ambienti familiari, sarebbe rimasta soffocata nel sonno a causa di una improvvisa occlusione alle vie respiratorie seguita a un malore ed è stata dichiarata morta sul posto.

La bambina, secondo le prime informazioni, sarebbe morta a causa di un rigurgito avuto nel sonno. Si tratterebbe dunque a tutti gli effetti di una morte nel sonno. Sul caso nessun dubbio che si sia trattato di un incidente improvviso anche se drammaticamente tragico. Per questo non saranno svolti esami post mortem sul corpicino della bimba che è stato lasciato a casa vegliato dai familiari. I parenti infatti hanno già disposto le esequie per i funerali della piccola che si svolgeranno venerdì 5 novembre, nel primo pomeriggio, nella Chiesa del Preziosissimo Sangue a Ragusa. La notizia della morte improvvisa della bambina ha sconvolto la comunità locale che si è stretta attorno alla famiglia per questo drammatico lutto.