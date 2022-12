Bimba di 3 anni precipita da scale mobili al centro commerciale e batte la testa: prognosi riservata Il terribile incidente si è consumato nel primissimo pomeriggio di ieri, domenica 18 dicembre, nel centro commerciale Green Pea a Torino, dove la bimba si trovava con i genitori.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura per una bambina di soli 3 anni che era impegnata negli acquisti natalizi con i genitori in un centro commerciale a Torino. Per motivi ancora da accertare, la piccola è improvvisamente caduta dalle scale mobili facendo un volo di diversi metri e riportando gravi ferite nell’impatto.

Il terribile incidente si è consumato nel primissimo pomeriggio di ieri, domenica 18 dicembre, nel centro commerciale Green Pea di via Fenoglietti a Torino, dove la bimba si trovava con i genitori.

I fatti intorno all’ora di pranzo davanti alla folla di clienti che in quel momento affollavano il centro commerciale. La bimba per un attimo è sfuggita al controllo dei genitori finendo nel varco tra passamano delle scale mobili e struttura dei piani.

Leggi anche Il Cimitero delle Fontanelle di Napoli ridisegnato da Renzo Piano: il progetto

La piccola è precipitata dal terzo al secondo piano mentre saliva le scale sbattendo violentemente la testa su una lastra di contenimento che però fortunatamente avrebbe attutito la caduta.

Immediatamente soccorsa dal personale del 118 accorso sul posto, la piccola è stata poi trasportata d’urgenza al vicino ospedale pediatrico Regina Margherita dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti clinici del caso.

La piccola è stata ricoverata nel reparto di chirurgia dove resta sotto stretta sorveglianza e con prognosi riservata anche se le sue condizioni sono giudicate stabili. La bimba infatti ha riportato un forte trauma cranico nella caduta anche se nelle ore successive è stata dichiarata fuori pericolo di vita.

Sull'accaduto e la dinamica dell’incidente sono ora in corso le indagini della polizia, intervenuta nel centro commerciale, per accertare i fatti ed eventuali responsabilità.