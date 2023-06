Bimba di 21 mesi muore improvvisamente per arresto cardiaco: inchiesta per omicidio colposo a Genova L’equipe del Gaslini ha proseguito le manovre di rianimazione cardiopolmonare per circa un’ora, ma alla fine ai medici non è rimasto che dichiarare il decesso della bimba. I pm hanno disposto l’autopsia e il sequestro di tutte le cartelle cliniche.

A cura di Antonio Palma

Sarà l’autopsia a stabilire con certezza cosa è accaduto alla bambina di appena 21 mesi morta improvvisamente nei giorni scorsi a Genova dopo un arresto cardiaco seguito a uno shock fulminante. La procura del capoluogo ligure infatti ha deciso di aprire una indagine per ricostruire i fatti disponendo l’esame post mortem sul corpicino della piccola e al contempo anche il sequestro di tutte le cartelle cliniche e la documentazione medica.

Il reato di ipotizzato dal fascicolo è quello di omicidio colposo ma per ora si tratta di un atto dovuto per poter svolgere tutti gli accertamenti irripetibili come l’autopsia visto che non vi sono persone iscritte nel registro degli indagati. La scelta di avviare l’inchiesta è arrivata dopo la denuncia da parte dei genitori della piccola che chiedono di fare piena luce su una tragedia tanto terribile quanto improvvisa e inattesa.

I fatti risalgono agli ultimi giorni di maggio quando la piccola era arrivata d’urgenza all'ospedale Gaslini di Genova in condizioni giudicate già critiche dai medici. Nonostante i tentativi di rianimarla, purtroppo i sanitari si erano dovuti arrendere dichiarandone il decesso poco dopo. Il cuoricino della piccola non ha retto allo sforzo dopo un grave stato di shock la cui natura dovrà essere ora accertata.

Secondo quanto ricostruito finora anche in base al racconto dei genitori, la bimba nei giorni precedenti aveva avuto dei malesseri ed era stata portata da un pediatra. Lunedì sera stava tornando coi genitori a Genova dove risiedeva quando si è sentita male in auto con sintomi gravi. All'arrivo dell'ambulanza del 118 il quadro clinico era già grave: è andata prima in shock e poi in arresto cardiaco.

L’equipe del Gaslini ha proseguito le manovre di rianimazione cardiopolmonare per circa un’ora, ma alla fine ai medici non è rimasto che dichiarare il decesso. “Il personale che si è preso cura della piccolina e tutta la direzione sono vicini al dolore della famiglia, ed esprimono il massimo cordoglio per la perdita di questa giovanissima vita” si legge in una nota di cordoglio dell’ospedale. Gli esami ora serviranno a capire se la piccola sia stata vittima di un batterio o di una malattia pregressa o latente.