Bibione, fugge dai carabinieri e precipita dal quinto piano dell’hotel. Turista muore dopo volo di 15 metri La tragedia si è consumata sabato mattina al’Hotel Bibione Palace, un 5 stelle. L’uomo, Karl Neuwirth, di 44 anni, è morto sul colpo; era ricercato per reati contro il patrimonio. Appena visti i militari, ha cercato di fuggire, forse passando da un balcone all’altro, ma il tentativo di fuga si è concluso con una tragica caduta.

A cura di Biagio Chiariello

Un turista è morto dopo essere precipitato dal quinto piano dell'hotel Bibione Palace morendo sul colpo. Stando a quanto ricostruito Karl Neuwirth, 44 anni, sarebbe caduto dopo aver tentato la fuga dai carabinieri che avevano bussato alla porta della sua camera, probabilmente per evitare il controllo. La tragedia è avvenuta all'incirca alle 8 di sabato mattina. Lo straniero era segnalato e i militari dell'Arma che volevano parlare con lui visto che i dati comunicati dall'albergo a cinque stelle in via Taigete, nella frazione del Comune di San Michele al Tagliamento, alle forze dell’ordine (un obbligo per tutte le strutture ricettive) corrispondevano con il profilo del ricercato.

Alla vista degli uomini in divisa, Neuwirth è immediatamente fuggito verso il terrazzino, forse con l'intenzione di passare da un balcone all'altro. Quando i carabinieri sono usciti a loro volta, hanno notato il corpo che era precipitato nel giardino della struttura ricettiva, dopo una caduta nel vuoto di metri, all’incirca 15. Per lui non c’è stato niente da fare. Indagini sono in corso da parte della Procura di Pordenone per stabilire la dinamica del tragico evento. Sul posto anche i Vigili del fuoco, i soccorritori del Suem e il medico legale.

Al momento si sa solo che l'uomo aveva prenotato la camera per una persona. In un primo momento era stata diffusa l’informazione che fosse di nazionalità tedesca, ora gli investigatori confermano solo che il documento di identità sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione europea. Dagli accertamenti sul registro degli ospiti dell'hotel, sarebbe emerso che Karl Neuwirth aveva un mandato internazionale per reati contro il patrimonio.