Basket, choc diabetico in campo: muore Haitem Jabeur Fathallah della Fortitudo Messina, aperta inchiesta Il playmaker 32enne della Fortitudo Messina ha avuto un malore in campo durante la gara di Serie C Gold a Reggio Calabria. Trasportato in ospedale, non c’è stato nulla da fare. Fissata per il 20 ottobre l’autopsia. Stando alle prime informazioni, si sarebbe sentito male a causa di crisi ipoglicemica.

A cura di Biagio Chiariello

Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulla tragedia che ha colpito Faitem Jabeur Fathallah, 32 anni, cestista in forza alla Fortitudo Messina, morto nell'ospedale, dove era stato portato per un malore che lo aveva colpito nel corso di un incontro tra la sua squadra e la Dierre Reggio, valido per il campionato di Serie C Gold di basket italiano.

Disposta autopsia

L'atleta è stato colto da malore nel terzo quarto. Immediatamente soccorso si era ripreso e con le proprie gambe era andato in panchina prima di essere trasportato in ambulanza agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Lì avrebbe avuto un arresto cardiaco e il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Pare che il 32enne si sia sentito male per una crisi ipoglicemica mentre giocava. L'esame autoptico sarà effettuato dopodomani, 20 ottobre, come disposto dal magistrato di turno della Procura di Reggio Calabria Sara Parezzan, titolare del fascicolo d'inchiesta aperto sulla vicenda.

Chi era Faitem Jabeur Fathallah

Playmaker esperto, Fathallah vantava oltre 250 presenze nei campionati senior di basket ed era molto apprezzato per le sue qualità sportive e umane. Nato ad Agrigento, dopo avere giocato con Porto Empedocle, Racalmuto e Licata, era arrivato a Messina nella stagione 2016/2017, militando prima nella Basket School e successivamente nella Fortitudo Messina.

Immediato il cordoglio da parte di tutto il mondo del Basket e del Presidente della FIT, Petrucci. “Il presidente FIP Giovanni Petrucci, a titolo personale ed interpretando il sentimento di tutta la pallacanestro italiana, abbraccia incredulo e condivide il cordoglio della famiglia Fathallah per la morte improvvisa di Haitem, giocatore della Fortitudo Messina“.