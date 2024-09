Barrette proteiche richiamate dal commercio per possibile presenza di plastica: l’avviso del Ministero

video suggerito

Nuovo avviso di richiamo lanciato dal Ministero della salute nel proprio portale web dedicato ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori e agli avvisi di sicurezza. Il ritiro dal commercio questa volta riguarda alcune barrette proteiche usate come integratori sostitutivi dei pasti.

Il richiamo delle barrette è scattato a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di materiale plastico nel prodotto. Nel dettaglio, oggetto dell’avviso di richiamo, datato 9 settembre, sono le barrette sostitutive del pasto “Light Lunch Low Carb” vendute a marchio Integra di Skin Medic Beauty Clinic e prodotte in confezioni da 56 grammi ciascuna per conto dell’azienda Italian Beauty Service S.rl..

In particolare sono due i lotti delle barrette richiamati e ritirati dalla vendita: il numero L4095-S 4/10/25 con termine minimo di conservazione fissato al 4 ottobre 2025 e il numero L4094-S 3/10/25 con termine minimo di conservazione fissato al 3 ottobre 2025. Entrambi i lotti sono prodotti dall’azienda francese Laboratoire Pyc nel proprio stabilimento che si trova a Manziat, dipartimento dell’Ain, regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, in Francia.

Come sempre, le confezioni invendute sono state ritirare dalla vendita a scopo precauzionale ma chi avesse già acquistato le barrette con i lotti sopra indicati è invitato a non consumarle e a riportare il prodotto in punto vendita.