Bari, studente di 14 anni cade dalla finestra e muore: ipotesi gesto volontario dopo un brutto voto Uno studente di 14 anni è morto dopo essere caduto da una finestra di una classe al primo piano del liceo Orazio Tedone di Ruvo di Puglia.

A cura di Davide Falcioni

Tragedia questa mattina nel liceo Orazio Tedone di Ruvo di Puglia, dove uno studente di 14 anni è morto dopo essere caduto da una finestra di una classe al primo piano dell'edificio. Su quanto accaduto i carabinieri della Compagnia di Molfetta, coordinati dalla Procura di Trani, hanno aperto un'inchiesta e tutte le ipotesi sono ancora in ballo. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, in particolare se l'adolescente si sia avvicinato spontaneamente alla finestra e chi fosse con lui.

Stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione sembra che il giovane studente, che frequenta il primo anno del liceo, aveva poco prima ricevuto un brutto voto in una materia, come tuttavia era accaduto al resto della sua classe. L'insegnante infatti aveva organizzato un'interrogazione a sorpresa e tutti si erano dimostrati impreparati. Nel breve intervallo tra una lezione e quella successiva, mentre in aula non c'erano professori e i compagni stavano chiacchierando tra loro, il ragazzo sarebbe salito sul davanzale della finestra e, dopo qualche istante, sarebbe caduto. Da accertare se si sia trattato di un gesto volontario, magari dovuto proprio al brutto voto, oppure di un tragico incidente.

Stando a quanto accertato dagli investigatori alcuni compagni di classe si sarebbero accorti di quello che stava succedendo e avrebbero tentato di fermare il giovane e farlo scendere dal davanzale. L'ipotesi più accreditata è, quindi, quella del gesto volontario ma accertamenti delle prossime ore serviranno a escludere con certezza la possibilità che il ragazzo abbia perso l'equilibrio, precipitando. A quanto si apprende, quando i soccorsi sono arrivati sul posto, il 14enne era già deceduto, molto probabilmente sul colpo.