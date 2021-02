Un cadavere è stato ritrovato nella mattinata di oggi 7 febbraio 2021 in una strada del quartiere barese San Pasquale. Si tratterebbe del corpo di una donna e secondo le prime indiscrezioni, potrebbe essere un suicidio. Una 60enne si sarebbe lanciata nel vuoto dal balcone del suo appartamento intorno all'alba di oggi. Sul posto ci sono gli agenti della squadra locale per le indagini del caso insieme alla Scientifica che sta effettuando i rilievi. Le indagini sono in corso, ma sembrerebbe smentita la pista iniziale di un'auto in corsa che avrebbe scaricato il cadavere in strada.

Le autorità mantengono il massimo riserbo sulle indagini che sono ancora alle fasi iniziali. La versione iniziale aveva accennato ad un'auto in corsa che avrebbe prima scaricato il cadavere e che poi si sarebbe allontanata a grande velocità. Non è chiaro chi abbia fornito questa prima testimonianza e come mai sia stata smentita in un secondo momento. Attualmente si propende per un suicidio: la 60enne si sarebbe lanciata dal 7 piano del palazzo nel quale viveva. Per il momento, la vicenda è un vero e proprio giallo: le due ipotesi sono attualmente vaghe e la prima agghiacciante versione, a quanto pare smentita, ha sconvolto la comunità barese e i residenti del quartiere.

Per il momento non sono note le generalità della donna, della quale si conosce soltanto l'età. Non si esclude nessuna ipotesi per il momento: anche il suicidio sembrerebbe essere una pista in bilico. Potrebbe essersi trattato di un incidente: la donna potrebbe essere caduta dal balcone in maniera accidentale per cause attualmente ancora da accertare. La polizia sta cercando di fare luce sull'agghiacciante vicenda e non è chiaro se le autorità hanno intenzione di interrogare qualcuno. Non è stato reso noto neppure chi possa aver segnalato in prima persona un cadavere lasciato in strada da un'auto in corsa.