in foto: Immagine d’archivio

Una ragazza di 16 anni di Bari è morta ieri sera dopo essere precipitata dal terrazzo del palazzo di 9 piani dove abitava. Stando a quanto emerso si sarebbe trattato di un incidente poiché l'adolescente sarebbe caduta nel vuoto dopo la rottura del lucernario che stava calpestando. La tragedia si è consumata intorno alle 21.45 di ieri in via Di Vagno, nel quartiere Madonnella. Sul posto, oltre al 118 per i soccorsi, sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia locale, che ha effettuato i primi rilievi. La pm di turno Desireè Digeronimo ha disposto il sequestro del terrazzo per le verifiche tecniche e, appena riceverà una prima informativa sull'accaduto, aprirà un fascicolo per accertare dinamica ed eventuali responsabilità.

Stando a quanto accertato la giovane era salita sul terrazzo insieme a un gruppo di amici: il lucernario che ha calpestato all'improvviso ha ceduto facendola precipitare nel vuoto per svariati metri. Una rete potrebbe aver attutito la caduta ma non è stata sufficiente a salvarle la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, alla quale è affidato il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: esclusa, comunque, l'ipotesi che la ragazza si sia tolta la vita. Andranno però verificate le condiziono dei luoghi in cui è avvenuto l'incidente, ovvero l’accessibilità al terrazzo e le condizioni del lucernario.