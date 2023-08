Barcone di migranti si rovescia nella Manica: almeno 6 persone decedute Un barcone di migranti si è rovesciato nelle acque della Manica. I soccorsi sono intervenuti immediatamente e secondo quanto reso noto, sarebbero almeno 6 le persone decedute.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un barcone di migranti si è rovesciato nella Manica mentre navigava tra Francia e Inghilterra. Il numero di persone a bordo è ancora ignoto, ma secondo quanto reso noto sarebbero almeno 6 le persone decedute dopo il naufragio.

Almeno 55 persone sono state portate a riva dai soccorsi, mentre altre 6 sono state dichiarate disperse o morte. A farlo sapere è la prefettura marittima francese della regione Manica-mare del Nord. Le operazioni di ricerca coinvolgono 5 imbarcazioni e un elicottero delle autorità francesi, oltre che due navi britanniche nelle acque al largo di Sangatte, dipartimento di Pas-de-Calais.

Vittime anche nel Mediterraneo, dove almeno 2 migranti sono morti e altgri 5 sono dispersi. In 13 sono stati salvati dopo il naufragio nella notte di un'imbarcazione con almeno 20 persone provenienti dalla Tunisia a bordo. Lo ha annunciato la Guardia nazionale tunisina. Sono in corso ricerche per trovare i dispersi.

Anche in Italia la situazione relativa all'accoglienza per i migranti è difficile. Le persone che stanno lasciando l'hotspot di contrada Imbriacola sono 760 e sono state scortate a piccoli gruppi dalla polizia fino al porto di Lampedusa per poi raggiungere Porto Empedocle sul traghetto di linea Galaxy.

Dalla mezzanotte, sulla maggiore delle isole Pelagie, ci sono stati 24 sbarchi con complessivi 638 migranti. La Prefettura di Agrigento ha fatto trasferire, con più pullman e la scorta della polizia, 130 dei migranti arrivati nella giornata di ieri. I diversi gruppi stanno andando verso le strutture d'accoglienza di Augusta e Catania.

L'ufficio territoriale del governo ha fatto sapere di essere all'opera per trovare altre strutture di accoglienza con posti disponibili e autobus che permettano alle persone di raggiungere i centri in tutta la penisola italiana.