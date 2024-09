video suggerito

Barcone di migranti si capovolge al largo di Lampedusa: 21 dispersi, anche bimbi La guardia costiera ha soccorso sette persone che si trovavano su una barca capovolta in acque territoriali italiane. I superstiti del naufragio hanno raccontato di essere partiti in 28 dalla Libia il primo settembre tra cui diversi bambini.

A cura di Antonio Palma

Ennesima tragedia nel Mediterraneo dove un barcone carico di migranti si è capovolto al largo di Lampedusa facendo precipitare in mare tutti gli occupanti. Almeno 21 persone sarebbero disperse tra cui diversi bambini. A raccontarlo sono gli unici 7 superstiti del naufragio che sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia Costiera italiana mentre si aggrappavano ai resti della barca.

Stando alla loro testimonianza raccolta nell'immediatezza di fatti, subito dopo il salvataggio, il gruppo di migranti infatti era composto da 28 persone al momento della partenza dalla Libia, tra cui diversi bambini. L'imbarcazione con i migranti, un gruppo di siriani, sarebbe stata messa in mare lo scorso primo settembre, nel pomeriggio di domenica. Dopo appena un giorno di navigazione, però, a bordo ci sarebbe stato un incidente.

La nave avrebbe perso i motori andando alla deriva prima di capovolgersi. Tutti sarebbero finiti in acqua, compresi almeno tre bambini che sono scomparsi in mare. I superstiti hanno detto di aver perso i cellulari e ogni cosa nel naufragio e di non essere riusciti a lanciare l'allarme. Una volta individuati e soccorsi in mare dalle motovedette della nostra Guardia costiera, in acque territoriali italiane, i naufraghi sono stati condotti e fatti sbarcare al molo Favarolo di Lampedusa e quindi trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola dove vengono assistiti dai sanitari.