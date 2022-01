Barcone con decine di migranti sparito nel nulla nel Mediterraneo, a bordo donne e bambini “Non sappiamo cosa sia successo alle 34 persone che sono partite da Sfax5 giorni fa” scrive su twitter Alarm Phone, ricordando che fra i dispersi vi sono almeno due bambini.

A cura di Antonio Palma

Un barcone partito dalle coste africane carico di persone è sparito improvvisamente nel nulla mentre era in navigazione nel Mediterraneo per tentare di arrivare in Italia. A lanciare l'ennesimo allarme per una possibile tragedia dell'immigrazione è Alarm Phone, l'organizzazione umanitaria che si impegna nel soccorso in mare ai migranti che tentano la traversata per raggiungere l'Europa. L'imbarcazione, su cui avevano preso posto anche donne e bambini, sarebbe partita circa cinque giorni fa dalle coste della Tunisia ma due giorni dopo di tutti loro si sono perse le tracce. Sul barcone, un vecchio peschereccio blu, si trovavano 34 persone ma nessuno si è fatto più sentire né tantomeno le autorità tunisine hanno comunicato avvistamenti e recuperi.

A chiedere aiuto sono stati i parenti di alcuni di loro rimasti a terra. Attendevano loro notizie ma nessuno si è fatto più sentire. Alarm Phone aveva lanciato un primo avviso sabato scorso parlando di un barcone partito nei dintorni di Sfax, seconda città e centro economico della Tunisia, in direzione dell'Italia. "Nessuna informazione dalle autorità che riferiscono di non avere notizie. Ci auguriamo che le persone a bordo del barcone partito 61 ore fa siano ancora vive" avevano dichiarato dall'organizzazione. Ad oggi, lunedì 31 gennaio, però ancora nessuna notizia di avvistamento. Si teme una tragedia. "Dove sono? Non sappiamo ancora cosa sia successo alle 34 persone che sono partite da Sfax già 5 giorni fa" scrive su twitter Alarm Phone, aggiungendo: "I loro amici e familiari attendono disperatamente notizie, ma le autorità si rifiutano di condividere qualsiasi informazione con noi". "Chiediamo loro di non rinunciare alla ricerca dei dispersi" concludono dall'organizzazione, ricordando che fra i dispersi vi sono almeno due bambini.