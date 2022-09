Bambino rimane schiacciato da un armadio in casa: ricoverato in codice rosso a Torino Il Grave incidente domestico nella mattinata di oggi, martedì 13 settembre, a Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli. Il piccolo all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

A cura di Antonio Palma

Gravissimo incidente in casa nelle scorse ore in Piemonte dove un bambino di soli 6 anni è rimasto schiacciato da un mobile all'interno della propria abitazione. Il drammatico incidente domestico si è consumato nella prima mattinata di oggi, martedì 13 settembre, a Livorno Ferraris, comune in provincia di Vercelli.

L'allarme è scattato prima delle otto con una chiamata al numero di emergenza medica da parte dei genitori che erano in casa. Il piccolo è stato soccorso in breve tempo dal personale del 118 accorso sul posto e poi trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino dove è stato ricoverato in condizioni gravi. Vista la gravità dell'incidente, oltre all'ambulanza, i medici hanno richiesto presso l'abitazione del piccolo anche l'elicottero di soccorso. Il velivolo è riuscito ad atterrare proprio nel centro del paese, a pochi metri dall'abitazione dove si è consumato il drammatico incidente, in Corso Leone Giordano. L'elisoccorso ha provveduto infine al trasporto immediato all'ospedale del capoluogo piemontese.

Il bambino è ricoverato con prognosi riservata ma, dalle prime notizie, fortunatamente pare che non sia in pericolo di vita. Al momento ancora non è chiara la dinamica dell'accaduto ma dalle prime notizie pare che il piccolo sia stato travolto da un armadio che, per cause ancora tutte da accertare, gli sarebbe crollato addosso mentre si trovava nella propria abitazione, un condominio della cittadina vercellese. La notizia dell'incidente ha sconvolto la piccola comunità locale dove pare che la famiglia del bimbo si fosse trasferita da poco.