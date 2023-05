Ballerini morti in un incidente stradale in Arabia Saudita: Procura riapre l’inchiesta La Procura di Roma riaprirà l’inchiesta sul tragico incidente stradale costato la vita al giovane pugliese Antonio Caggianelli e ad altri due colleghi, il romano Giampiero Giarri e Nicolas Esposto, agrigentino di origini francesi.

A cura di Davide Falcioni

Possibile svolta nelle indagini sulla morte di Antonio Caggianelli, il ballerino di Bisceglie morto il 16 ottobre del 2021 in Arabia Saudita. La Procura di Roma infatti riaprirà l'inchiesta sul tragico incidente stradale costato la vita al giovane pugliese e ad altri due colleghi, il romano Giampiero Giarri e Nicolas Esposto, agrigentino di origini francesi.

Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di archiviazione del caso presentata dagli inquirenti capitolini. Gli avvocati della famiglia Caggianelli (Tommaso Cimadomo e Leonardo Chiapperini) hanno dunque ottenuto un risultato importante perché le nuove indagini permetteranno di acquisire una serie di dati e informazioni utili anche attraverso le testimonianze delle persone coinvolte nella vicenda e gli atti del procedimento aperto dalla magistratura saudita.

I fatti avvenuti il 16 ottobre del 2021 restano ancora avvolti nel mistero. Antonio Caggianelli era in tournée con una compagnia di dieci ballerini in Arabia Saudita per l'inaugurazione di un nuovo teatro. Oltre al giovane, in quell’incidente sono deceduti Giampiero Giarri di Roma e Nicolas Esposto, di Agrigento. L’incidente mortale si verificò nel giorno libero del gruppo: a bordo di due auto i ballerini avevano raggiunto il deserto e al ritorno, per cause da accertare, i mezzi precipitarono in una scarpata. Quattro le vittime del dramma: i tre ballerini e un’altra persona. Altri tre italiani rimasero coinvolti nello schianto, uno con lesioni gravi e due illesi.

I sopravvissuti hanno ripetutamente definito molto strano il comportamento del conducente di uno dei pick up nel corso della gita: l'uomo avrebbe improvvisamente accelerato e si sarebbe infilato verso un dirupo nel quale il mezzo sarebbe poi precipitato causando le ferite fatali ai tre ballerini e ad una quarta persona di nazionalità saudita.