Automobilista ubriaco multato a piedi ma non c'entra il nuovo codice della strada: faceva l'autostop Il giovane 18enne ligure si è messo a fare l'autostop lungo la via Aurelia in evidente stato di ubriachezza, diventando un potenziale pericolo per sé e gli altri. Per questo è stato multato per ubriachezza e dovrà pagare 102 euro.

A cura di Antonio Palma

Multato mentre andava a piedi dopo aver lasciato l'auto perché aveva bevuto troppo ma il caso del 18enne ligure non c'entra col nuovo codice della strada. Lo hanno spiegato i carabinieri ricostruendo l'episodio avvenuto a Chiavari, nella città metropolitana di Genova, nella notte dopo Santo Stefano. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, il ragazzo è stato multato in base all"articolo 688 del codice penale e cioè per ubriachezza in un luogo pubblico in quanto visibilmente alterato dall'alcol in strada.

I fatti in piena notte, intorno alle 2,30, lungo la via Aurelia. Il ragazzo, uscito da un locale della zona alticcio, ha pensato di non guidare e di lasciare l'auto ma non per questo è stato multato. Il giovane infatti si è messo a fare l'autostop lungo la via Aurelia in evidente stato di ubriachezza, diventando anche un potenziale pericolo per sé e gli altri perché poteva essere investito, fino a quando ha incrociato una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri della compagnia di Sestri Levante che perlustrava la zona.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, barcollava in strada cercando di fermare le auto in transito per avere un passaggio. Non solo, quando è stato fermato dai militari dell'arma e invitato a tornare sul marciapiede, "con parole sconnesse inveiva" contro i militari intervenuti sul posto, pretendendo anche di essere riportato a casa. Per questo motivo, e non perché aveva lasciato l'auto vicino ad un locale e proseguito a piedi, è stato multato e dovrà pagare 102 euro

Nel verbale dei militari che gli hanno elevato la sanzione per ubriachezza molesta, si fa riferimento a "sintomi di abuso di alcol ed equilibrio precario" ma non c'è nessun riferimento invece all'auto dell'uomo parcheggiata fuori da un locale. Inoltre il ragazzo non era neanche in possesso della patente.