Auto travolge vettura ferma in corsia in autostrada A26: 2 morti e due feriti a Novara, tratto chiuso Due auto si sono tamponate violentemente sulla carreggiata nord dell'autostrada A26 nel Comune di Vicolungo, in provincia di Novara. Da una prima ricostruzione dei fatti, l'impatto sarebbe avvenuto quando un'auto si è scontrata con un'altra vettura che si era fermata in corsia, probabilmente per un'avaria.

A cura di Antonio Palma

Incidente stradale mortale nella mattinata di oggi sul tratto piemontese dell’autostrada A26 in provincia di Novara. Due auto si sono scontrate in corsia in un impatto devastante che ha causato due morti. Il bilancio dello schianto conta anche due persone ferite e trasportate in ospedale in codice giallo di media gravità.

La tragedia si è consumata al km 130 e 40 dell’A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, nel territorio del Comune di Vicolungo, in provincia di Novara. Due auto si sono tamponate violentemente sulla carreggiata nord in direzione Gravellona. Da una prima ricostruzione dei fatti, l’impatto sarebbe avvenuto quando un'auto si è scontrata con un'altra vettura che si era fermata in corsia, probabilmente per un’avaria.

Immediata la richiesta di soccorso e l’intervento sul posto di decine di soccorritori tra operatori sanitari del 118, vigili del fuoco e polizia stradale ma per le due vittime purtroppo non c’è stato nulla da fare. Trasportate in ospedale le altre due persone coinvolte che però non sarebbero in pericolo di vita.

Traffico bloccato inA26 dopo l'incidente

Sul posto anche gli agenti della polizia stradale di Romagnano Sesia, competente per il tratto di autostrada dopo è avvenuto l’incidente, che sta ricostruendo la dinamica del sinistro mortale.

Per consentire i soccorsi, i rilievi del caso e la rimozione dei mezzi e dei detriti dalla carreggiata, l’intero tratto stradale è stato chiuso al traffico con inevitabili code. Autostrade comunica che il tratto chiuso è quello tra la A26 tra il bivio per la A4 Torino-Trieste e Ghemme verso Gravellona Toce. Sul posto il traffico è bloccato con 1 km di coda.

Chi è diretto verso Gravellona Toce, si deve immettere sulla A4 Torino-Trieste verso Milano dove può uscire a Biandrate e rientrare a Ghemme sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce dopo avere percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.