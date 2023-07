Autista muore schiacciato dal camion, incastrato tra il rimorchio e la motrice: Luca aveva 46 anni Un autista di 46 anni, Luca Bellei, è morto a Pievepelago, in provincia di Modena, dopo essere stato travolto dal suo camion ed essere rimasto incastrato tra il rimorchio e la motrice. Lascia la compagna e due figlie. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia sul lavoro Pievepelago, in provincia di Modena, dove un autista è morto schiacciato dal suo camion dopo essere rimasto incastrato tra il rimorchio e la motrice. La vittima, Luca Bellei, impiegato presso la Mattioli Rottami di Sassuolo, specializzata nel commercio di rottami metallici in tutta Italia, aveva solo 46 anni.

Secondo quanto ricostruito finora, ieri mattina era giunto nella zona del Villaggio Artigianale di Pievepelago, in via Isola Lunga a circa un paio di chilometri dal centro paese, a fianco della statale 324 delle Radici. Erano circa le 10.30 quando l’autista ha parcheggiato il mezzo in un ampio tratto di strada pubblica adiacente ad alcune ditte, scendendo per una manovra di sgancio del rimorchio da effettuare a terra. È stato a quel punto che è stato travolto.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi dai presenti ma la condizioni del 46enne sono apparse critiche e alla fine i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Fatale è risultata essere la compressione al torace.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica di quando successo e le cause dell'incidente, i quali hanno effettuato tutti i rilievi del caso e cercato testimonianze oculari. È infatti possibile che il rimorchio si sia mosso per la leggera pendenza della strada colpendolo oppure che sia stato un guasto meccanico al freno. Si attendono i risultati dell'autopsia per far luce su tutti i dubbi della vicenda. Bellei lascia due figlie piccole e la compagna.