Attirata con regalini e piccole somme, giovane disabile psichica abusata per mesi: 9 indagati Sono 9 gli uomini accusati e indagati dalla Procura di Enna per aver abusato sessualmente, in diverse e distinte occasioni, una giovane donna disabile psichica. Per l’accusa avrebbero approfittato del suo stato di salute mentale della sua indigenza.

A cura di Antonio Palma

Giovani operai, commercianti ma anche anziani pensionati, sono 9 gli uomini accusati e indagati dalla Procura di Enna per aver abusato sessualmente, in diverse e distinte occasioni, una giovane donna disabile psichica. Per l'accusa avrebbero approfittato del suo stato di salute mentale della sua indigenza. I fatti contestati risalgono a un periodo tra il 2022 e il 2023 durante il quale la vittima degli abusi è rimasta anche incinta.

Secondo l'accusa, tutti usavano la stessa tecnica per abusare della ragazza. La giovane veniva avvicinata dagli uomini che poi la convincevano a seguirli nelle loro abitazioni o in altri luoghi in cambio di piccole somme di denaro, come cinque o al massimo dieci euro, o di piccoli regalini. Una volta rimasti soli in luoghi isolati e appartati, avvenivano gli abusi sessuali.

Abusi che ad un certo punto avrebbero portato anche alla gravidanza ma questo non avrebbe fermato le violenze che sarebbero proseguite. La gravidanza però ha fatto scattare la segnalazioni alle autorità e poi l'inchiesta, avviata all'inizio del 2023. Vista la gravità dei fatti e la situazione della vittima, la stessa Procura siciliana ha disposto però subito per la ragazza il trasferimento in un luogo protetto.

Le violenze, che sarebbero avvenute in un paese della provincia di Enna, sono state confermate dalla giovane nel corso di un incidente probatorio avvenuto in modalità protetta. Affermazioni che hanno fatto scattare l'iscrizione nel registro degli indagati dei nove uomini. Per loro l'accusa è di "violenza sessuale aggravata su una persona minorata psichica" anche se per nessuno di loro è stata disposta una misura restrittiva. Tra i nove indagati c'è anche un uomo già condannato per violenza sessuale su un ragazzo disabile ma per il momento sono tutti indagati a piede libero. Le indagini infatti proseguono e i magistrati stanno vagliando il racconto della vittima.