Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a a Calliano, lungo la strada provinciale che conduce a Moncalvo, nell'astigiano: una donna di 45 anni, scesa dall'auto su cui viaggiava insieme al compagno per andare a scattare alcune fotografie al panorama, tornando indietro verso la vettura non si è accorta dell'arrivo di un'altra macchina che stava sopraggiungendo subito dopo una curva.

L'impatto con la Kia Picanto al cui volante c'era un uomo di 75 anni è stato tremendo, provocando la morte della donna. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, carabinieri e Sos Schinello. Nonostante i tentativi di rianimarla da parte dei soccorritori, per la 45enne non c'è stato niente da fare ed è deceduta durante il trasporto in ospedale. I militari hanno eseguito l'alcol test all'anziano alla guida della Kia ma i valori sono risultati perfettamente nella norma. È stato invece escluso il coinvolgimento di un motociclista, come sembrava in un primo momento. L'incidente ha causato lunghe code e disagi alla circolazione nella zona visto che i carabinieri, impegnati nei rilievi di rito, hanno deciso di chiudere la strada.