in foto: Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta Annamaria Di Maio, la donna investita nella mattinata di ieri, lunedì 5 luglio, ad Asti. Trasportata d'urgenza in ospedale è deceduta poco dopo il suo arrivo. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con la vettura che l'ha travolta mentre attraversava in strada Laverdina. Alla guida dell'auto un pensionato che ora dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale.

Troppo gravi le ferite riportate: l'anziana è morta poco dopo l'arrivo in ospedale

L'incidente è avvenuto lunedì mattina in strada Laverdina. La donna, Annamaria Di Maio, anziana di 82 anni è stata investita mentre attraversava la strada da un'auto, condotta da un pensionato suo coetaneo. Un impatto violentissimo che ha fatto sbalzare il corpo della donna sull'asfalto, provocandole lesioni gravissime. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118 che sono giunti sul posto con un'ambulanza. L'anziana è stata caricata a bordo del mezzo e trasportata in ospedale ad Asti dove è giunta in condizioni critiche. I medici ne hanno dichiarato il decesso poco dopo.

Il pensionato dovrà ora rispondere dell'accusa di omicidio stradale

Sulla dinamica dell'incidente sta indagando ora la polizia municipale di Asti giunta sul posto poco dopo la tragedia. Il decesso dell’anziana infatti aggrava ora la posizione dell’automobilista che l’ha urtata, un pensionato ottantatreenne anch’egli residente in città, che ora dovrà rispondere del reato di omicidio stradale.