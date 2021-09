Asti, ai domiciliari con la suocera aggredisce carabiniere per farsi arrestare: “Meglio il carcere” È finito in carcere dopo essere evaso dai domiciliari e aver aggredito un carabiniere in caserma, l’uomo di 52 anni di Asti che ha così raggiunto il proprio obiettivo: lasciare la casa dove stava scontando la condanna penale, in compagnia della suocera. Ai carabinieri prima e al giudice dopo, l’uomo ha confessato di non sopportare la donna e di aver fatto di tutto per farsi arrestare: “Meglio il carcere”, avrebbe confessato ai militari.

A cura di Chiara Ammendola

È una storia surreale quella che giunge da Asti e che ha portato all'arresto di un uomo, già agli arresti domiciliari per aggressione e resistenza dopo un'aggressione ai danni di un carabiniere all'interno della caserma. Una vicenda come tante se non fosse per il fatto che a chiedere, e poi provocare, il suo arresto, sia stato proprio l'uomo. Il motivo è semplice: il 52enne ha infatti confessato ai militari di non sopportare la suocera che viveva con lui rendendo così impossibile la convivenza forzata causata proprio dagli arresti domiciliari.

Prima dell'evasione dai domiciliari e dell'aggressione al carabiniere, l'uomo ha chiesto ai militari l'arresto così da poter scontare la pena in carcere, lontano dalla tanto odiata suocera. I carabinieri di Asti gli hanno però spiegato che non era possibile accettare la sua richiesta distruggendo le speranze dell'uomo di poter lasciare quella casa. A quel punto il 52enne ha deciso di passare alle vie di fatto e, nel corso di uno dei vari controlli di routine dei carabinieri, non si è fatto trovare in casa. A quel punto è scattata la caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine terminata solo quando il 52enne si è presentato in caserma: "Adesso mi potete arrestare", avrebbe detto ai militari che però ancora una volta si sono rifiutati. L'uomo si è affidato a un ultimo gesto disperato scagliandosi contro un militare che ha aggredito con calci e pugni, riuscendo così a essere denunciato e poi arrestato per aggressione e resistenza, e anche le manette. È al giudice per le indagini preliminari che ha esposto nuovamente la situazione spiegando le ragioni del suo comportamento: in attesa del giudizio per direttissima, è stato portato "finalmente" in carcere.