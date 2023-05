Assessore promuove il libro citando l’alluvione in città, volantini di protesta: “E la sensibilità?” I volantini apparsi nei giorni scorsi tra le strade di Forlì per contestare l’assessore alla Cultura del comune Romagnolo dopo una email per rilanciare il tema delle raccolte fondi per l’alluvione citando il suo libro.

A cura di Antonio Palma

"Smarrita la sensibilità dell'assessore" è la grossa scritta che campeggia su alcuni volantini apparsi nei giorni scorsi tra le strade di Forlì per contestare l'assessore alla Cultura del comune Romagnolo, Valerio Melandri, accusato in pratica di aver lanciato una campagna pubblicitaria per il suo libro con riferimento esplicito all'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna e la stessa Forlì. Il volantino in bianco e nero in realtà non è nient'altro che la stampa su un foglio A4 di una email che sarebbe partita da una casella di posta elettronica pubblica, collegata all'attività dell'assessore, per pubblicizzare il suo libro sul Fundraising.

L'incipit della lettera in effetti fa esplicito riferimento alla grave situazione degli alluvionati per rilanciare il tema delle raccolte fondi, un tema molto caro all'assessore che è docente all’Università di Bologna e direttore da oltre 20 anni del Master in Fundraising, non ché fondatore del Festival del Fundraising a cui fa rifermento la stessa email. Quest'ultima però è anche un chiaro invito a comprare il libro del docente universitario che qualcuno non ha gradito. Dure le dichiarazioni di protesta dei forlivesi che hanno ricevuto l'email sabato scorso, come riporta il Corriere di Romagna.

“C’è una parte di Forlì, la mia città, distrutta. Case con acqua fino al soffitto, fango in ogni angolo. Il primo giorno di alluvione, il 16 maggio, è anche uscito il mio nuovo libro sul fundraising. Non penso sia una coincidenza, ma una conferma del fatto che, nonostante parlare di soldi e donazioni sia ancora oggi un tabù, sono proprio questi che servono per dare sostanza a progetti fantastici, attività solidali e, in questo caso, poter ricostruire con un po’ più di velocità” si legge nella missiva, probabilmente invita a una lunga mailing list.