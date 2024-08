video suggerito

Arriva in pronto soccorso dopo il morso di un ragno violino, 70enne ricoverato nel Modenese Un uomo di 70 anni è stato ricoverato nel Modenese dopo essersi presentato in pronto soccorso con i sintomi dovuti al morso di un ragno violino. L'uomo, residente a Carpi, è stato dimesso dopo qualche giorno.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un 70enne residente a Carpi, in provincia di Modena, ha rischiato di riportare gravi conseguenze dopo essere stato morso da un ragno violino. Quanto successo è stato ricostruito dall'emittente televisiva Trc: nei giorni scorsi il 70enne si sarebbe presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Carpi lamentando un forte dolore alla gamba e gonfiore lì dove credeva di essere stato punto da una zanzara.

I medici hanno constato che la puntura d'insetto era anche diventata nera. A quel punto i medici hanno riconosciuto i sintomi di un possibile morso di ragno violino con un secondo accesso al pronto soccorso, i sanitari hanno somministrato all'anziano un antibiotico specifico.

Il 70enne è stato ricoverato all'ospedale di Baggiovara e qui, dopo alcuni giorni di ricovero, l'uomo è stato finalmente dimesso in buone condizioni di salute.

Qualche giorno fa in provincia di Venezia, un'altra giovane donna aveva raccontato la sua disavventura con un ragno violino trovato nel bagno di casa. La giovane era stata morsa e fortunatamente aveva riconosciuto l'infezione in tempo. "Se non lo avessi fatto, sarebbe stato mortale" ha scritto Martina Berti, così si chiama la vittima, sul suo profilo Facebook.

"Si trovano ovunque non solo all’aperto. Abbiate tutti un occhio di riguardo, soprattutto chi, come me, ha bambini piccoli" ha concluso la giovane.

"Se doveste essere morsi, appena vedete una puntura che comincia ad arrossarsi e gonfiarsi, andate in ospedale. La puntura poi inizierà a inscurirsi e a formicolare. Dopo la puntura i sintomi si presentano in circa 48/72 ore".