Arriva il Rumore Festival di Fanpage.it: ecco il programma del 4 e 5 ottobre

Manca poco più di una settimana al Rumore Festival di Fanpage.it, due giorni di dialogo, condivisione e confronto per non restare in silenzio sulle sfide più urgenti del mondo contemporaneo: la guerra a Gaza, la lotta al patriarcato, l'impatto dell'Intelligenza Artificiale e molto altro.

A questo link sarà possibile consultare il programma delle due giornate e prenotare il proprio posto. Il festival è gratuito e aperto a tutti, basta solo selezionare i panel a cui si vuole assistere e assicurarsi un posto!

Cosa succede sabato 4 ottobre al Rumore Festival

Ad aprire il Rumore Festival sabato 4 ottobre ci sarà, alle ore 10.00 il direttore Francesco Cancellato, che intervisterà il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per fare il punto sulle sfide che si presentano per le nostre città, dalla sostenibilità alla coesione sociale. Seguirà il panel "Il rumore delle inchieste" a cui parteciperanno anche Corrado Formigli e Giulia Innocenzi per raccontare come nasce un'inchiesta giornalistica e che impatto può avere sul pubblico. E ancora, a metà mattinata un panel per fare il punto sulla lotta al patriarcato, con Margherita Carlini e Francesca Bubba.

Sabato ci sarà anche una puntata live di Confidential, il format di Fanpage.it condotto da Francesco Piccinini in onda ogni lunedì alle 22.00 su YouTube.

Nel pomeriggio parleremo di televisione con Veronica Gentili, per capire come anche nei programmi più pop si possa discutere di temi importanti come la guerra a Gaza. Sarà poi la volta di un monologo di Roberto Saviano sullo stato dell'Italia, per fare il punto sulla situazione in cui versa il Paese. Discuteremo poi di intelligenza artificiale con Chiara Valerio ed Enkk, e chiuderemo la giornata con un'intervista e un'esibizione di Willie Peyote.

Cosa succede domenica 5 ottobre al Rumore Festival

Domenica 5 ottobre, invece, la giornata si aprirà con una versione LIVE di Scanner, la rassegna stampa mattutina a cura di Valerio Nicolosi.

Sarà poi il momento delle interviste politiche: saranno con noi Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

A seguire un panel con Stefano De Martino in cui proveremo a capire se al giorno d'oggi la televisione è ancora in grado di fare rumore, e come. Parleremo poi di scienza insieme ad Andrea Moccia, il direttore di Geopop, e dopo ancora di come fare rumore con l'ironia insieme a Gianluca Fru e Fabio Balsamo dei The Jackal.

Insieme a John Scott Railton di Citizen Lab faremo il punto sul caso Paragon, che ha coinvolto anche il nostro giornale. E per concludere, intervisteremo Francesca Albanese in un panel dal titolo "All Eyes On Gaza".

Tutto questo avverrà nel nostro main stage, per scoprire gli altri spazi del festival puoi consultare sempre il nostro sito. Ci vediamo il 4 e il 5 ottobre all'Acquario Romano, non mancare!

