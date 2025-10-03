L’economia del genocidio e il futuro di Gaza: Francesca Albanese al Rumore Festival di Fanpage

Ti aspettiamo a Roma domenica 5 ottobre alle 17.00 all’Acquario Romano per il Festival Rumore di Fanpage.it, con Francesca Albanese. Perché non abbiamo alcuna intenzione di restare in silenzio sul genocidio a Gaza.

In questi giorni più che mai gli occhi sono puntati su Gaza, dove non si ferma il massacro della popolazione palestinese. E dove, a poche miglia dalla costa, è stata fermata la Global Sumud Flotilla, che cercava di rompere l'assedio israeliano e portare aiuti umanitari ai civili.

Al Rumore Festival 2025 di Fanpage.it che si terrà il 4 e 5 ottobre a Roma, presso l’Acquario Romano, daremo ampio spazio a tutto questo. Ci sarà anche Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati e la intervisteremo per parlare del futuro di Gaza, dell'economia che sostiene il genocidio, della mobilitazione dal basso con la Global Sumud Flotilla.

Parleremo anche delle sanzioni che le sono state imposte dagli Stati Uniti, che l'hanno accusata di portare avanti una "guerra economica e politica contro gli Usa e Israele". Sanzioni che prendono di mira anche tutti coloro che le sono vicini, e che le sono state imposte dopo che il suo rapporto ha menzionato diverse aziende statunitensi che finanziano le operazioni militari israeliane.

Perché dovresti partecipare

Francesca Albanese è diventata un simbolo della lotta per la causa palestinese. Ascoltare le sue parole sarà un'occasione per capire a fondo quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza e in che modo tutto questo viene permesso, dal settore privato e dalla politica mondiale.

L’appuntamento è domenica 5 alle 17.00. Ti aspettiamo!

