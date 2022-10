Arezzo, uccide la madre e poi chiama i carabinieri: “Venite, ho ammazzato mia mamma” Un uomo di 48 anni ha ucciso l’anziana madre nell’Aretino prima di costituirsi ai carabinieri con una telefonata: “Venite, ho ammazzato mia mamma”.

Ha ucciso la madre e poi ha chiamato i carabinieri. È accaduto a Subbiano, in provincia di Arezzo, dove un uomo di 48 anni ha picchiato a morte l'anziana mamma di 85 anni prima di costituirsi alle forze dell'ordine: in evidente stato di alterazione è stato prima accompagnato in ospedale e poi in caserma per essere interrogato.

Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio ma tutto si sarebbe consumato ieri sera in una villetta di Subbiano dove madre e figlio vivevano. L'uomo, 48 anni, era noto per problemi di dipendenza e sembra che quando siano intervenuti i carabinieri fosse in evidente stato di alterazione: da chiarire se abbia il tentato il suicidio dopo aver ucciso la madre, a causa delle ferite che gli sono state riscontrate.

È stato lui ad allertare i soccorsi dopo aver colpito la madre: “Venite, ho ammazzato mia mamma”, le parole pronunciate al telefono con i carabinieri che si sono immediatamente recati sul posto. Qui hanno rinvenuto il corpo della donna il cui decesso è stato dichiarato poco dopo dai soccorritori del 118. Secondo quanto emerso al momento, la donna sarebbe stata picchiata fino a causarne il decesso, dopo una lite scoppiata per motivi ancora da chiarire.

Sul luogo del delitto si è recata anche la pm di turno Francesca Eva. In caserma, dove il 48enne è stato portato, ad attenderlo c'erano il colonnello Claudio Rubertà, comandante provinciale dei carabinieri, e il maggiore Silvia Gobbini che guida la compagnia di Arezzo.

