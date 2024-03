Appena arrivato in visita ufficiale a Venezia, Ministro del Tribunale cileno derubato in strada Il ministro del Tribunale costituzionale del Cile era appena arrivato in città per i lavori della Commissione europea ma i borseggiatori lo hanno preso subito di mira prima che arrivasse in hotel. “Pessimo biglietto da visita per la città” ha dichiarato il Presidente del Consiglio Regionale Veneto che lo ha ricevuto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Arrivato in visita ufficiale a Venezia per i lavori della Commissione europea e ricevuto in Comune, il ministro del Tribunale costituzionale del Cile ha rivelato di essere stato derubato da qualche borseggiatore in strada nel pieno centro della città lagunare. L'episodio nella serata di mercoledì, appena giunto nel capoluogo veneto per una visita istituzionale. A raccontarlo è stato lui stesso giovedì dopo essere stato ricevuto al Consiglio regionale del Veneto, a Palazzo Ferro Fini, dal presidente Roberto Ciambetti che poi ha voluto denunciare pubblicamente il fatto.

"Il furto subito da José Ignacio Vásquez Márquez, Ministro del Tribunale Costituzionale del Cile, è un pessimo biglietto da visita per la città e i suoi effetti ricadono non solo sulla vittima ma anche sulla città stessa delineando un contesto generale di insicurezza e pericolo“, ha afferma Ciambetti, rivelando che stessa sorte era già toccata, qualche mese fa, a un'altra esponente istituzionale sudamericana in vista a Venezia. Quella volta ad essere derubata fu la ministra della cultura brasiliana, borseggiata mentre si trovava su un vaporetto.

I borseggiatori probabilmente hanno preso di mira il ministro del Tribunale costituzionale del Cile in strada subito dopo che era sceso dal taxi, proveniente dall'aeroporto. Il rappresentante cileno ha detto di aver pagato il tassista e di essersi diretto verso l'hotel dove alloggiava. La scoperta del furto all'arrivo quando non ha trovato né soldi né documenti perché il portafogli era scomparso.

“Che immagine di Venezia viene rilanciata, in ambito internazionale, se ad essere vittima di borseggi, furti ed episodi di microcriminalità non sono solo cittadini e turisti ma anche personalità dall’alto spessore istituzionale, il cui ruolo politico e sociale li pone in condizioni di particolare visibilità, accendendo quindi un macroscopico faro sulle condizioni di sicurezza del capoluogo lagunare?" ha attaccato ancora Ciambetti, concludendo: "L’episodio purtroppo è solo l’ultimo di una lunga lista che evidenzia che la necessità di assumere provvedimenti adeguati è cogente e urgente”.